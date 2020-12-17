Tepki göstermek lâfta kalmasın

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

ABD’nin yaptırım kararına ilişkin görüşlerini paylaşan Karamollaoğlu, şunları söyledi: “Biz Amerika’nın Türkiye’ye karşı takındığı tavrı kabul etmek durumunda değiliz, ama bu sadece tepki göstermekle halledilebilecek bir konu değil. Türkiye olarak tepki göstermekle mükellefiz. Muhalefet olarak da el birliğiyle bu tepkiyi gösteriyoruz ancak bunun çözümünü bulacak olan iktidarın kendisidir. Tepki göstermek sadece lafta kalırsa hiçbir mana ifade etmez. Bundan dolayıdır ki biz ABD’nin tavrını şiddetle kınadığımızı ama Türkiye’nin de bu konuda elini güçlendirecek başka adımların atılmasına ihtiyaç olduğunu görmesi icap eder. Bunun kararını iktidar verecek.”