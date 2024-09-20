“Tökezledik” itirafı

AKP Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Aksaray’da partisinin ‘Türkiye Buluşmaları’ programında; “Bugünlerde bir tökezleme içindeyiz. Bu gerçeği kabul edeceğiz. Bizim şiarımız halden anlamaktır. Vatandaşımız bu enflasyon fiyat farkları konusunda dertli. Biz bu konuyu da anlıyoruz” dedi.

Milletin halinden yine AK Parti’nin anlayabileceğini ileri süren Aydoğdu, “Yine çare de inşallah bizde diyerek, erken seçim çağrısında bulunanlara hodri meydan diyoruz. Milletin kalbine seslenen varsa çıksın meydana diyoruz. Bu tökezlemenin yeni bir çıkış için yeniden bize kuvvet verdiğine, yeniden ders alarak milletin gözyaşlarını gizli silerek, büyük Türkiye yolunda uzun bir yolculuğa devam edeceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Aksaray - Anka

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