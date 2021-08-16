‘Toplum bir kapanmayı daha kaldıramaz’

İYİ Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, yazılı bir açıklama yaparak; pandemiye yönelik uyarılarda bulundu.

Çıray, son haftalarda yükselişe geçen vaka sayıları ile ilgili özellikle sonbahar ve kış ayları için tehlike çanlarının çaldığını, milletin salgın yönetiminde bir hatayı veya gecikmeyi daha kaldırabilecek durumda olmadığını söyledi. Çıray, vak’a sayılarının artmaya başladığı son haftalarda sahadan alınan bilgilere göre hastaneye ve yoğun bakımlara yatışların arttığını ancak bu hastaların çoğunlukla iki doz aşı olmamış kişiler olduğunu dile getirdi. Aşı olmayanların bu konuda bilinçlendirilerek teşvik edilmesinin ve bazı yaptırımlar uygulanmasının toplumsal bağışıklık, salgın kontrolü ve sosyal yaşamın devamı için elzem olduğunu vurgulayan Çıray, şu değerlendirmeyi yaptı: “Hâlihazırda iklim krizi ve iktidarın talan politikaları nedeniyle çok büyük felâketlerin yıkıcı etkileriyle mücadele etmekte olan milletimiz salgın artışı nedeniyle yeniden bir kapanmayı veya sosyal kısıtlamaları hem ekonomik hem de psikolojik açıdan kaldırabilecek durumda değil.”

İzmir - Anka