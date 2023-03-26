Toplum demokrasi istiyor

Demokrat Parti Sözcüsü Doç. Dr. Neslihan Çevik, “Toplum daha fazla demokrasi, hak ve özgürlük istiyor. Kendi ülkesinde rahat yaşamak istiyor” dedi.

Büyük bir değişim ve Dönüşüm - Yeter, söz milletindir

Demokrat Parti Sözcüsü Doç. Dr. Neslihan Çevik, haftalık basın açıklaması yaparak gündemi değerlendirdi. Toplumun genelinin büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını söyleyen DP’li Çevik şunları söyledi: “Toplum daha fazla demokrasi, hak ve özgürlük istiyor, batı ülkelerindekilerle aynı zenginliklere sahip olmak, onlarla aynı eğitimi alabilmek istiyorlar, pasaport ve vize engeli ile karşılaşmak istemiyorlar. Toplum, teknolojiyi fahiş fiyatlarla satın almak değil, kendisi üretmek istiyor. Kendi ülkesinde rahat yaşamak istiyor, sosyal medyayı korkmadan kullanabilmek istiyor. Fikrini beyan ettiğinde Cumhurbaşkanına hakaret ettin, devlete hareket ettin, şuna buna hakaret ettin diyerek gecenin karanlığında kapısına polis gelsin istemiyor. Millet ittifakı olarak bizler bu toplumsal muhalefetin dinamiklerine duyarlı bir şekilde, bu talepleri karşılayacak argüman ve vaatleri uzunca bir süredir milletimizle paylaşıyoruz…”

Dini değerlerimizi suiistimal ediyorlar

İktidarın zaman, konjonktür ve çıkarına göre hareket ettiğini söyleyen Çevik, “AKP’li kadınlar, başörtülüler, imam hatipliler, AK Partili gençler ve herhangi bir seçmen kitlesi; kısacası bir gün herkes AKP zihniyetinin sopasını yiyecektir. Halbuki lafa gelince başörtüsünün ve dini tüm kazanımların koruyucusu kendileri! Açık şekilde mütedeyyin seçmene ‘başka partiye oy verirseniz bu kazanımlar elinizden gider diyen, tehdit savuranlar da onlar. Gençleri ve özellikle kadınları siyasi ikballeri için bir malzeme olarak görüyor, dini değerlerimizi suiistimal ediyorlar. Bunu da söyleyen biz değiliz; bizzat kendileri. Hatırlayınız; başörtüsüne ‘paslık gol’ dememişler miydi?” dedi.

Verdiğiniz emaneti geri alabilirsiniz

DP’li Çevik şunları söyledi: “Deprem olur insanımız ölür, sel olur insanımız boğulur, hayat pahalılığı ve döviz öyle bir hale gelir ki aileler çocuklarına kitap alamaz, harçlık veremez hale gelir... 20 yılda ülkemizin geldiği nokta bu işte. AKP’ye oy vermiş ve hala AKP’den umudu olan seçmenlere sesleniyoruz; Lütfen başınızı ellerinizin arasına koyup bütün olanları bir kere daha düşünün. ‘Zenginlikten payımı istiyorum, iş bulmak için torpil bulmak zorunda olmak istemiyorum, çocuğuma harçlık verebilmek istiyorum, özgürce kendimi ifade etmek istiyorum diyenlerin Millet İttifakına ve Demokrat Parti’ye oy vermesini istiyoruz. O iş siz kıymetli seçmenlerin elinde. İstediğiniz zaman 20 yıl önce verdiğiniz bu emaneti geri alabilirsiniz. Mühür sizde Süleyman da sizsiniz. ‘Yeter söz milletin’dir. Milletimize güveniyoruz çünkü milletimiz bize daima öncü olmuştur.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA