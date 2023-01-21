Toplumsal huzur yok, bireysel silahlanma çok

Dünyanın en sinirli 2. ülkesi Türkiye’de bireysel silahlanma yüzde 100 arttı. Ankara Milletvekili Nihat Yeşil bireysel silahlanmadaki artışın toplumsal huzur ve sükunu tehdit ettiğini kaydetti.

AHMET TERZİ - ANKARA

Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, ülkemizin en önemli problemlerinden birisi olan bireysel silahlanma konusunda soru önergesi verdi.

Yeşil, “Ülkemizde bireysel silahlanmanın yüzde yüzün üzerinde arttığını biliyoruz. Siyasi gerginliğin topluma da yansıdığı ve cinayetlerin arttığı bir dönem yaşamaktayız. Kadın cinayetlerinde, mültecilerin karıştığı adli vakalarda hep ruhsatsız silahlar kullanılmakta. Hal böyleyken dünyanın en sinirli ikinci ülkesi olan Türkiye’de silaha erişim, ‘kolay’ olmaktan çıkarılmalıdır” dedi. Bireysel silahlanmadaki artışın toplumsal huzur ve sükunu tehdit ettiğini söyleyen Nihat Yeşil, “Jandarma Genel Komutanlığı’nın verilerine göre 2018-2021 yılları arasında silah bulundurma ruhsatı yüzde 100’ün üzerinde arttı. 2018’de 7 bin 630 olan silah bulundurma ruhsatı alan kişi sayısı, 2021 yılında 16 bin 569 oldu. 2018’de 3 bin 41 kişi taşıma ruhsatı alırken bu sayı 2021’de 9 bin 870’e çıktı” dedi.

KORKU İKLİMİ YAYILIYOR

“Müthiş bir artış ve büyük bir tehlike söz konusu” diyen Yeşil, “Ekonomik problemler yaşayıp ailesinin ve kendisinin canına kast eden, özellikle trafikte tartıştığı kişilere silah çeken ve ateş eden kişileri, ülkemizde sıklıkla asayiş olaylarına karışan sığınmacı ve kaçakları sosyal medya marifetiyle sıklıkla görmekteyiz. Bu durum korku ikliminin yayılmasına ve suçun tarafı olmaktan imtina eden ve huzur içinde yaşamaya çalışan vatandaşlarımızı da tedirgin etmekte ve kendi imkanlarıyla çözüm aramalarına neden olmaktadır. Olayın en tedirgin edici taraflarından birisi de suça karışmak istemeyen vatandaşların da suçun öznesi haline getirilmesidir” ifadelerini kullandı.

Büyük bir tehdit unsuru

Yeşil, “Bütün bu tehlikelere rağmen ülkemizde silah ruhsatlarının sayısında artış yaşanması kamuoyunda ciddi bir tedirginlik yaratmaktadır. Bireysel silahlanma toplumsal huzurun olmadığı veya bozulduğu bizim gibi ülkeler için büyük bir tehdit unsurudur” dedi. Yeşil’in Bakan Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde şu soruları yöneletti: “2022 yılında Türkiye’de kaç kişiye silah bulundurma, kaç kişiye silah taşıma ruhsatı verilmiştir? Son 10 yılda verilen ruhsatlı silahlarla ne kadar suç işlenmiştir, suçun niteliği nedir? Mülk edinmek veya diğer yollarla vatandaş olan kaç kişi silah ruhsatı almıştır? Son 10 yılda kaç ruhsatsız silah yakalanmıştır? Ruhsatsız silahlarla ne kadar suç işlenmiştir?