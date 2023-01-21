"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Toplumsal huzur yok, bireysel silahlanma çok

21 Ocak 2023, Cumartesi 01:09
Dünyanın en sinirli 2. ülkesi Türkiye’de bireysel silahlanma yüzde 100 arttı. Ankara Milletvekili Nihat Yeşil bireysel silahlanmadaki artışın toplumsal huzur ve sükunu tehdit ettiğini kaydetti.

AHMET TERZİ - ANKARA

Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, ülkemizin en önemli problemlerinden birisi olan bireysel silahlanma konusunda soru önergesi verdi.

Yeşil, “Ülkemizde bireysel silahlanmanın yüzde yüzün üzerinde arttığını biliyoruz. Siyasi gerginliğin topluma da yansıdığı ve cinayetlerin arttığı bir dönem yaşamaktayız. Kadın cinayetlerinde, mültecilerin karıştığı adli vakalarda hep ruhsatsız silahlar kullanılmakta. Hal böyleyken dünyanın en sinirli ikinci ülkesi olan Türkiye’de silaha erişim, ‘kolay’ olmaktan çıkarılmalıdır” dedi. Bireysel silahlanmadaki artışın toplumsal huzur ve sükunu tehdit ettiğini söyleyen Nihat Yeşil, “Jandarma Genel Komutanlığı’nın verilerine göre 2018-2021 yılları arasında silah bulundurma ruhsatı yüzde 100’ün üzerinde arttı. 2018’de 7 bin 630 olan silah bulundurma ruhsatı alan kişi sayısı, 2021 yılında 16 bin 569 oldu. 2018’de 3 bin 41 kişi taşıma ruhsatı alırken bu sayı 2021’de 9 bin 870’e çıktı” dedi. 

KORKU İKLİMİ YAYILIYOR 

“Müthiş bir artış ve büyük bir tehlike söz konusu” diyen Yeşil, “Ekonomik problemler yaşayıp ailesinin ve kendisinin canına kast eden, özellikle trafikte tartıştığı kişilere silah çeken ve ateş eden kişileri, ülkemizde sıklıkla asayiş olaylarına karışan sığınmacı ve kaçakları sosyal medya marifetiyle sıklıkla görmekteyiz. Bu durum korku ikliminin yayılmasına ve suçun tarafı olmaktan imtina eden ve huzur içinde yaşamaya çalışan vatandaşlarımızı da tedirgin etmekte ve kendi imkanlarıyla çözüm aramalarına neden olmaktadır. Olayın en tedirgin edici taraflarından birisi de suça karışmak istemeyen vatandaşların da suçun öznesi haline getirilmesidir” ifadelerini kullandı. 

Büyük bir tehdit unsuru

Yeşil, “Bütün bu tehlikelere rağmen ülkemizde silah ruhsatlarının sayısında artış yaşanması kamuoyunda ciddi bir tedirginlik yaratmaktadır. Bireysel silahlanma toplumsal huzurun olmadığı veya bozulduğu bizim gibi ülkeler için büyük bir tehdit unsurudur” dedi. Yeşil’in Bakan Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde şu soruları yöneletti: “2022 yılında Türkiye’de kaç kişiye silah bulundurma, kaç kişiye silah taşıma ruhsatı verilmiştir? Son 10 yılda verilen ruhsatlı silahlarla ne kadar suç işlenmiştir, suçun niteliği nedir? Mülk edinmek veya diğer yollarla vatandaş olan kaç kişi silah ruhsatı almıştır? Son 10 yılda kaç ruhsatsız silah yakalanmıştır? Ruhsatsız silahlarla ne kadar suç işlenmiştir? 

Okunma Sayısı: 148
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gürcü Irma Shakıashvılı, Müslüman olarak “Lale” ismini aldı

    Trafik gürültüsü dikkat eksikliğine yol açıyor

    Toplumsal huzur yok, bireysel silahlanma çok

    Organize bir suç şebekesiyle karşı karşıyayız

    Şirketler bir bir kapanıyor

    AKP ve MHP Çin zulmünün araştırılmasına karşı

    Adaleti ayak altına alanlara ‘Artık yeter’ diyeceğiz

    Herkes hesap vermeli

    Bakanların mal varlıkları soruşturulsun

    Türkiye’ye yağmur gibi uyuşturucu geliyor

    Milletini yok sayanı, millet de yok sayar

    2022 yılında Amazonlar'da günde 3 bin futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu

    Afganistan'da şiddetli soğuk sebebiyle ölenlerin sayısı 78'e yükseldi

    Rusya: Ukrayna'ya olası tank sevkiyatının sonuçları kesinlikle olumsuz olacak

    Alphabet 12 bin kişiyi işten çıkaracak

    Yarıyıl tatili bugün başlıyor

    AB Konseyi Başkanı Michel: Özgür bir Ukrayna olmadan özgür bir Avrupa olamaz

    ABD: Ukrayna'nın olası Kırım operasyonunu destekleyeceğiz

    ''Türkiye ile savaşa girmeyeceğiz''

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Evet, söz de, karar da milletin!
    Ahmet BATTAL

    Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi gerilimi
    Ali FERŞADOĞLU

    Üç Aylar için program yaptınız mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Ne ortak akıl, ne istişâre var…”
    Genel

    Herkes hesap vermeli
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    H. Muharrem OKUR

    Karanlıkta kalmış kimseler
    Mehmet ÇETİN

    Risale-i Nur’da ‘olmasaydı’ ifadelerinin kaderî tahlili -1
    Genel

    Adaleti ayak altına alanlara ‘Artık yeter’ diyeceğiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.