Tövbe kapısı herkese açık

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışına destek verdi.

Arınç, “Bu işlerin şerefi herkese ait olsun da şimdi siyasetçi gözüyle bakmamız lazım. Bir iş yapıyorsanız karşılığını oy olarak, destek olarak almayı düşünürsünüz. Kılıçdaroğlu da bunu yaparken bunu düşünüyor, yani helalleşmeyi niçin yapıyor? Başörtülü kardeşlerimiz neden bir araya geliyor, onları ön plana koyuyor, Sultan Kara’yı niçin evinde ziyaret ediyor Ankara’da? Ey muhafazakâr kesim, ben sana yanlışlıklar yaptım. Bundan sonra yapmayacağım. Geçmişte olanlar için özür diliyorum, beni affet diyor. Ya dindar insanlar için bile tövbe kapısı her zaman açıktır, yani siyasetçilere tövbe kapısını kim kapatabilir? Bunu söyleyen bir insanın boğazına sarılmak gerekmez” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi