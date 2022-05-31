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1 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Traktör gitti, inekler satıldı

31 Mayıs 2022, Salı 23:59
Çiftçi traktörü tarladan çekti. İneğini, koyununu satan köylüler ne yapacağını şaşırdı. 2 bin liralık gübre 15-16 bin lira oldu.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarlasına gübre atamayan, hayvanlarını satmak zorunda kalan çiftçi ve yetiştiricilerle bir araya geldi. Köylüler “Ne ektiğimizden ne de yetiştirdiğimizden kazanamıyoruz, ne yapacağımız şaşırdık” yaşadıkları sorunlarını dile getirdi. “Tarladan traktörümüzü çektik; ineği, koyunu sattık. Borçları nasıl ödeyeceğimizi kara kara düşürüyoruz” diyen köylüler, yem ve gübre fiyatlarındaki önlenemeyen artışın, hayvancılığı da bitkisel üretimi de bitirdiğini söyledi. Gübre fiyatlarındaki aşırı artıştan dert yanan çiftçiler, geçen yıl 30 bin lira akaryakıt istasyonuna, 30 bin lirada gübre bayisine borçlandığını söyleyen bir çiftçi, “Bu sene ise sadece kooperatife olan borcum 250 bin lira. Alacaklılara çalışıyoruz” dedi.  Bir başka üretici ise traktörleri tarladan çektiklerini, mazotun 23 liraya çıkmasının ardından büyük sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Ben 57 yaşındayım. Böylesini hiç görmedim. 2 bin liralık gübre 15-16 bin lira oldu. Eskiden 15 kilo attığım yerlere şimdi ancak 10 kilo atabildim. Her yıl 2-3 kez tarlamızı suluyorduk, bu sene ancak bir kez sulayabilirim” diye konuştu.  

SAMANIN TONU 2.500 LİRA 

Kısa bir süre öncesine kadar hem hayvan yetiştirip hem çiftçilik yaptığını söyleyen bir başka köylü ise “64 yaşındayım. 10 yaşından bu yana çiftçilik ve hayvan yetiştiriciliği yapıyordum. Davarları sattım, süt ineklerini de sattım. Tarlada ürün yok. Samanın tonu 2 bin 500 lira, bir torba yem 400 liraya yaklaştı. Nasıl yapacağız bu işi?” diyerek yaşadığı sorunları dile getirdi.  Milletvekilii Gürer ise “Anadolu’da hangi köye gidersek gidelim bir dokunup bin ah işitiyoruz. Üreten çiftçiler, besiciler ve süt inekçiliği yapanlar gerçek manada kan ağlıyorlar. Bunlar, kendi sorunlarına çözüm bulacak yönetim istiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanına belki bilgiler doğru gitmiyor, Eski Tarım ve Orman Bakanı ‘çiftçi mutlu’ diyordu. Eski Başbakan ise her yere ekin diyor. Gübre alamayan vatandaş tohum alamayan vatandaş neyi, nasıl ekecek? İnsanlar açlığa sürükleniyor, ne olacak bu çocukların geleceği?” diye sordu.

RECEP GÖREN - ANKARA

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