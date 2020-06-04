Transferde farklı hesaplar

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Milletvekili transferini önlemeye dönük bir çıkışın, Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açısından farklı hedefleri olduğunu söyledi.

Euronews Türkçe’de kalem aldığı yazısında Üstün, “Bahçeli, Gelecek Partisi’nin gerçekten seçimlere katılamamasını istiyor olabilir. Zira, Bahçeli’nin Partisi, AK Parti’nin tabanından besleniyor. İstiyor ki, alternatif partiler ortaya çıkmasın, orta vadede AK Parti’den ayrılan seçmen MHP’ye gelsin. Uzun vadede AK Parti’nin dağılmasıyla birlikte AK Parti’nin yasal mirasçısı olmak istiyor. Erdoğan ise aynı işi farklı sebeplerle istiyor. Aslında Erdoğan vekil transferini yasaklayarak Gelecek Partisi’nin seçimlere girmesini engelleyemeyeceğini bilecek kadar tecrübeli bir siyasetçi. Erdoğan’ın hedefi, kendi grubunu kanun zoruyla bir arada tutabilmek. AK Parti önceden reformcu bir partiydi. Gündemi belirler, hedefler koyardı. Artık AK Parti diye bir oluşum kalmadı. Sadece Erdoğan var. Erdoğan grubunu bir arada tutabilmek için Bahçeli’nin anti-demokratik teklifine sıcak bakmış görünüyor. Oysa AK Parti en fazla vekil transferi yapan parti” dedi.

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