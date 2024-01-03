CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “ENAG’a göre aylık enflasyon yüzde 4,12 yıllık enflasyon yüzde 127,21 olarak gerçekleşti. Memur ve emekli maaşlarının belirleneceği bu ay TÜİK aylık enflasyonu 2,93 yıllık enflasyonu 64,77 olarak açıkladı. ENAG ile TÜİK’in rakamları arasında dağlar var. TÜİK memurun, emeklinin zammını çaldı!” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Milletvekili Metin Ergun ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Enflasyon kötü yönetim vergisidir... Çünkü; Dünya enflasyon ortalaması %6,8 OECD ortalaması %5,6 Bugün dünyada %20’den fazla enflasyona sahip sadece 20 ülke var. %50’den fazla enflasyonu olan sadece 4 ülke var ve bunlardan birisi de Türkiye!”

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