Tüm bunlara fiyasko denmez mi?

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 2022 itibariyle 170 ülkede 30 bin proje yürütüldüğü, 8 milyar dolar kalkınma yardımı yapıldığını hatırlatarak hükümete seslendi.

“Ofis açtığınız 62 ülkeden, milyarlarca dolar yardım yaptığınız 170 ülkeden birine dahi KKTC’yi tanıtamadınız. Ülkemize soykırım iftirası atan ülkelere ofis açtınız ama bu iftirayı sildiremediniz. Doğu Akdeniz enerji koridoru, Hindistan-Avrupa ekonomi koridorundan Türkiye dışlanırken, ofis açtığınız yardım gönderdiğiniz Ürdün’e, ‘Türkiye yoksa biz de yokuz’ dedirtemediniz. Yardım gönderdiğiniz 170 ülke ile İsrail’e karşı bir tane dahi ortak yaptırım kararı çıkaramadınız. Tüm bunlara fiyasko denmez de ne denir?” dedi. Ankara - Mehmet Kara

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