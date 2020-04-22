"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

‘Tüm demokratlar birleşmeli’

22 Nisan 2020, Çarşamba 17:00
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Üç yıl önce yaptığım çağrının önemi dünyanın içinden geçtiği Kovid-19 sürecinde çok daha netleşmiş durumda; tüm demokratlar birleşmelidir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin’in Vuhan kentinden yayılarak Türkiye’yi de etkisi altına alan ölümcül yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı bir çağrıda bulundu. “Covid-19 sonrası yepyeni bir uygarlık kurulacaksa bunu ancak ve ancak demokratlar yapmalıdır” diyen CHP lideri, salgın sonrası için dünyaya da örnek olacak şekilde Türkiye’de yapılması gerekenleri sıraladı. Cumhuriyet’te yayımlanan yazısında “Yeni dünya nasıl olacaktır, olmalıdır? Biz demokratlar neyin mücadelesini vermeliyiz? “ diye soran Kılıçdaroğlu, “Kasım 2017’de Avrupa Parlamentosu’nda yaptığım konuşmada, Karl Marx’ın “Dünyanın bütün işçileri birleşin” sloganına atfen, otoriter iktidarlara karşı “Dünyanın bütün demokratları birleşin” çağrısında bulunmuştum. Üç yıl önce yaptığım bu çağrının önemi dünyanın içinden geçtiği Kovid-19 sürecinde çok daha netleşmiş durumda, tüm demokratlar birleşmelidir. Kovid-19 sonrası yepyeni bir uygarlık kurulacaksa bunu ancak ve ancak demokratlar yapmalıdır” dedi.

Demokratik bir anayasa yapmalıyız

Kovid-19’un sebep olacağı çöküntünün, baskıcı ve otoriter yönetimleri güçlendireceği, yeni örneklerini ortaya çıkaracağı ihtimali nedeniyle demokratların uluslar arası dayanışmasının zorunlu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Demokratlar, dünyanın Kovid-19 sonrasını, baskıcı ve otoriter iktidarlara, neo-liberal politikaların uygulayıcılarına bırakamaz” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun, Türkiye’de yapılması gerektiğini söylediği maddelerden birkaçı şöyle: 1-Tüm toplumsal, siyasal ve kültürel kesimlerin katılımıyla yeni demokratik bir anayasa yapmalıyız. Bu anayasanın temeli, “yasama, yürütme ve yargının ayrılığı” demek olan kuvvetler ayrılığı ile keyfiliği önleyecek denge /denetim esasına dayanmalıdır. 2-Yeni anayasanın omurgası “Cumhuriyetin demokrasiyle taçlandırılması” olarak nitelendirdiğimiz yeni ve güçlü demokratik parlamenter sistem olmalıdır. Bu kapsamda antidemokratik tüm yasalar, kararnameler, kararlar, yönetmelikler, genelgeler ve tüzükler mevzuatımızdan temizlenmelidir. Unutulmamalıdır ki demokrasiyle taçlandırılmış Cumhuriyetimizde, fikir, düşünce ve inanç özgürlüğü ile medya ve sendikalaşma dahil örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engeller de kaldırılmış olacaktır.

Adaletin önündeki engeller kaldırılmalı

3-Kuvvetler ayrılığı ilkesinin ve hukuk devletinin en önemli ayaklarından biri olan yargı kurumunun tam bağımsızlığı, geri dönülmesi mümkün olmayacak şekilde kesin kurallara bağlı olarak tesis edilmelidir. Adalete erişim hakkının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. 4-Kuvvetler ayrılığı ilkesinin bir diğer önemli ayağı da yasamadır. TBMM’de milli iradenin en geniş haliyle temsil edilmesini sağlayacak yeni bir seçim sistemi yaşama geçirilmelidir. Demokratik parlamenter sistemin yasama organı olan TBMM’nin kanun yapma hakkı, parlamento çoğunluğunun veya parlamento çoğunluğu üzerinde tahakküm kurabilecek kişi ve zümrenin keyfine, taleplerine bırakılmayacak şekilde düzenlenmelidir. Bu düzenleme, milli iradenin üzerinde bir vesayet kurulmasının önüne geçecek şekilde olmalıdır. 5-Kuvvetler ayrılığı ilkesinin bir diğer önemli ayağı da yürütmedir. Yürütme, tüm icraatlarıyla mutlak denetime ve hesap verebilirliğe açık olarak kurgulanmalıdır. Örneğin yürütme erkinin sorumluluğu altında olan tüm kamu kurum ve kuruluşları, TBMM adına görev yapan Sayıştay’ın tam denetimine açık olmalıdır. Yürütmenin bütçe kullanımının denetimi kapsamında TBMM’de kurulacak “Kesin Hesap Komisyonu”nun başkanlığı tartışmasız bir şekilde muhalefet partilerine verilmelidir.

Okunma Sayısı: 368
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avustralya Başbakanı: Mübarek olsun

    Ramazanda alınan tedbirlere dikkat

    Lufthansa devletlerden yardım isteyecek

    Mesut Özil'den ramazan mesajı

    Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti

    DSÖ: Türkiye'deki vaka sayısı dengeleniyor

    6 aşının insan üzerinde klinik testleri başladı

    DSÖ uyardı: Afrika'da test sayısı artırılmalı

    Fransa'da sokağa çıkma yasağı 11 Mayıs'ta bitecek

    Avustralya'nın Melbourne şehrinde akşam ezanları hoparlörden okunacak

    Yeşilova Belediye Başkanı Şenel ve eşi taburcu edildi

    AB, İsrail'i 'ilhak' konusunda uyardı

    Zarif: ABD güçleri denizcilerimizi provoke ediyor

    ABD'de koronavirüs nedeniyle 1710 kişi daha öldü

    İngiltere'den ve Rusya'dan Türkiye'ye teşekkür

    Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü

    Merkel: Salgınla uzun süre yaşamak zorunda kalacağız

    İspanya'da koronavirüsü atlatan hasta sayısı 88 bini aştı

    İran'da ölü sayısı 5 bin 481'e yükseldi

    İtalya İçişleri Bakanı: Normale dönüş zaman alacak

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Felâket çığırtkanlıklarına dikkat!
    Genel

    Cezaevinde salgın yayılıyor
    Genel

    KHK’lıya bin liralık yardım da yok
    Genel

    30’lara döndük
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Abdurrahman AYDIN

    Harika bir duâ: Namaz tesbihâtı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    100. yılında TBMM
    Genel

    100 yıl sonra böyle mi olmalıydık?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hâkimiyet Selâniklilerin eline geçti (1)
    Genel

    MAZLUMDER’den rapor: Hapishanelerde büyüyen çocuklar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.