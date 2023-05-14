Türk demokrasisi için hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar’daki Saffet Çebi İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Oyumuzu kullandıktan sonra söylenecek en önemli şey Türk demokrasisi için inşallah bugün sabah itibariyle takipteyim içişleri bakanından da aldığım bilgiye göre olaysız herhangi bir sıkıntı yaşanmadan şu ana kadar süreç devam etti, devam ediyor. Deprem bölgesinde de vatandaşlarımız büyük bir şevkle oylarını kullanıyorlar. Buralarda da herhangi bir sıkıntı yok. Temennim odur ki akşam sayımlardan sonra milletimiz için, Türk demokrasimiz için hayırlısıyla bir geleceği rabbimden niyaz ediyoruz.”