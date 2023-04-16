AKPM GÖZLEMCİ BAŞKANI SCHWABE, DEMOKRASİ VE HUKUKTA YAŞANAN TÜM SIKINTILARA RAĞMEN TÜRKİYE’DE DİRENÇLİ BİR DEMOKRATİK ANLAYIŞIN OLDUĞUNA DİKKATİ ÇEKTİ.

Tüm olumsuzluklara rağmen

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Frank Schwabe, 14 Mayıs seçimleri ile ilgili olarak, özellikle demokrasi düzeyi, medya ve ifade özgürlüğü ile toplanma hürriyetindeki olumsuzluklara rağmen, “Türk demokrasisinin şaşırtıcı derecede dirençli” olduğunu vurguladı.

Sivil topluma güvenilmeli

Schwabe, Avrupa’da, seçim güvenliği ve adil bir şekilde gerçekleşmesiyle ilgili bir endişe yaşandığını belirterek, “Türkiye’de bir seçimin nasıl gözlemleneceğini bilen aktif bir sivil toplum var. Bundan dolayı, seçim günü, halkın sandıktaki tercihinin sonuca da yansıyacağına dair kesin bir güven duyulabilir” dedi.

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Türk demokrasisi şaşırtıcı derecede dirençli

AKPM seçim gözlem heyeti başkanı Frank Schwabe tüm olumsuzluklara rağmen, “Türk demokrasisinin yine de şaşırtıcı derecede dirençli” olduğunu söyledi.

Uluslararası gözlemciler Türkiye’de 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin “zor bir seçim ortamında” yapılacağına işaret etti. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) seçim gözlem heyeti başkanı Frank Schwabe, Cuma günü Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada “Bizim açımızdan bu seçimlerde ve Türkiye’nin durumunda büyük endişe yaratan pek çok husus var” dedi. Schwabe, seçimlere bir ay kala yaptığı değerlendirmede, özellikle demokrasi düzeyi, medya ve ifade özgürlüğü ile toplanma hürriyeti konularında endişeli olduklarını dile getirdi. Ancak olumsuzluklara rağmen, “Türk demokrasisinin yine de şaşırtıcı derecede dirençli” olduğunu vurguladı.

Saldırılar düzgün bir biçimde soruşturulmalı

Schwabe, “Türkiye’de bir seçimin nasıl gözlemleneceğini bilen aktif bir sivil toplumun var olduğunu” sözlerine ekledi. Avrupalı parlamenter, “Bundan dolayı, seçim günü, halkın sandıktaki tercihinin sonuca da yansıyacağına dair kesin bir güven duyulabilir” ifadelerini kullandı. Ankara’da çeşitli partilerin temsilcileri ile görüşen AKPM heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu görüşmelerde bazı parti yetkilileri tarafından, seçim öncesinde güvenlik endişesinin dile getirildiği ifade edildi. Açıklamada, geçtiğimiz haftalarda siyasi parti binalarına saldırılar olduğu hatırlatılarak, bu saldırıların da düzgün bir biçimde soruşturulması talep edildi.

DW Türkçe’nin haberine göre AKPM’nin açıklamasında, Türkiye’deki bazı politikacıların internette yaşanan aksaklıklar ve sosyal medya sayfalarına getirilen kısıtlamalardan şikayetçi olduğu vurgulanarak, bu durumun seçim günü için olası bir risk anlamına geldiği belirtildi. İfade özgürlüğüne getirilen kısıtlamalara da metinde değinilerek, buna örnek olarak bir süre önce yürürlüğe giren dezenformasyon yasası gösterildi. “Yalan haber” yapanların cezalandırılmasını öngören yasanın, Türkiye’de yeni bir otosansür ortamına neden olduğu dile getirilirken, bunun da demokratik tartışma ortamına zarar verdiği ifade edildi.

Haber Merkezi