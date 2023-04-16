"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Türk demokrasisi şaşırtıcı derecede dirençli

16 Nisan 2023, Pazar 00:15
AKPM GÖZLEMCİ BAŞKANI SCHWABE, DEMOKRASİ VE HUKUKTA YAŞANAN TÜM SIKINTILARA RAĞMEN TÜRKİYE’DE DİRENÇLİ BİR DEMOKRATİK ANLAYIŞIN OLDUĞUNA DİKKATİ ÇEKTİ.

Tüm olumsuzluklara rağmen

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Frank Schwabe, 14 Mayıs seçimleri ile ilgili olarak, özellikle demokrasi düzeyi, medya ve ifade özgürlüğü ile toplanma hürriyetindeki olumsuzluklara rağmen, “Türk demokrasisinin şaşırtıcı derecede dirençli” olduğunu vurguladı. 

Sivil topluma güvenilmeli

Schwabe, Avrupa’da, seçim güvenliği ve adil bir şekilde gerçekleşmesiyle ilgili bir endişe yaşandığını belirterek, “Türkiye’de bir seçimin nasıl gözlemleneceğini bilen aktif bir sivil toplum var. Bundan dolayı, seçim günü, halkın sandıktaki tercihinin sonuca da yansıyacağına dair kesin bir güven duyulabilir” dedi.

***

Türk demokrasisi şaşırtıcı derecede dirençli

AKPM seçim gözlem heyeti başkanı Frank Schwabe tüm olumsuzluklara rağmen, “Türk demokrasisinin yine de şaşırtıcı derecede dirençli” olduğunu söyledi.

Uluslararası gözlemciler Türkiye’de 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin “zor bir seçim ortamında” yapılacağına işaret etti. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) seçim gözlem heyeti başkanı Frank Schwabe, Cuma günü Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada “Bizim açımızdan bu seçimlerde ve Türkiye’nin durumunda büyük endişe yaratan pek çok husus var” dedi. Schwabe, seçimlere bir ay kala yaptığı değerlendirmede, özellikle demokrasi düzeyi, medya ve ifade özgürlüğü ile toplanma hürriyeti konularında endişeli olduklarını dile getirdi. Ancak olumsuzluklara rağmen, “Türk demokrasisinin yine de şaşırtıcı derecede dirençli” olduğunu vurguladı.

Saldırılar düzgün bir biçimde soruşturulmalı

Schwabe, “Türkiye’de bir seçimin nasıl gözlemleneceğini bilen aktif bir sivil toplumun var olduğunu” sözlerine ekledi. Avrupalı parlamenter, “Bundan dolayı, seçim günü, halkın sandıktaki tercihinin sonuca da yansıyacağına dair kesin bir güven duyulabilir” ifadelerini kullandı. Ankara’da çeşitli partilerin temsilcileri ile görüşen AKPM heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu görüşmelerde bazı parti yetkilileri tarafından, seçim öncesinde güvenlik endişesinin dile getirildiği ifade edildi. Açıklamada, geçtiğimiz haftalarda siyasi parti binalarına saldırılar olduğu hatırlatılarak, bu saldırıların da düzgün bir biçimde soruşturulması talep edildi.

DW Türkçe’nin haberine göre AKPM’nin açıklamasında, Türkiye’deki bazı politikacıların internette yaşanan aksaklıklar ve sosyal medya sayfalarına getirilen kısıtlamalardan şikayetçi olduğu vurgulanarak, bu durumun seçim günü için olası bir risk anlamına geldiği belirtildi. İfade özgürlüğüne getirilen kısıtlamalara da metinde değinilerek, buna örnek olarak bir süre önce yürürlüğe giren dezenformasyon yasası gösterildi. “Yalan haber” yapanların cezalandırılmasını öngören yasanın, Türkiye’de yeni bir otosansür ortamına neden olduğu dile getirilirken, bunun da demokratik tartışma ortamına zarar verdiği ifade edildi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 738
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türk demokrasisi şaşırtıcı derecede dirençli

    Erdoğan halkın gerçeklerinden kopuk

    14 Mayıs seçimleri AB ile ilişkilerde kritik dönemeç

    ''İmar Affı'' yıktı'

    24 siyasi partinin geçici aday listesi açıklandı

    Fenerbahçe'de 90+6. dakikada 3 puan sevinci

    Mısır'dan Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması

    Geçiş garantili yollar Bayramda paralı

    Kılıçdaroğlu: Her oy değerli

    Çin Rusya'ya da Ukrayna'ya da silah satmayacak

    ABD'de bir ilk daha: Minneapolis'te 5 vakit ezan hoparlörle açıktan okunacak

    Sudan'da tansiyon düşmüyor - Türk Büyükelçiliğinden "Evlerde kalın" uyarısı

    Bosna Hersek'ten depremzedeler için bir yardım tırı daha

    Trabzonspor ile Beşiktaş 136. kez karşı karşıya geliyor

    Adana Saimbeyli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

    Fransa'da protestolara neden olan emeklilik reformu yasalaştı

    Bahçelievler'deki 46 yıllık hasarlı binanın yıkımı sürüyor - "Sabaha kadar toplam 4 milimetre kaydı"

    Dünyadaki Müslüman nüfusu 2 milyarı aştı - 'Dünyada en hızlı büyüyen Din İslam'

    Hollandalı gençler iftarda buluştu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İskandinav modeli ve Üstad
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    14 Mayıs seçimleri AB ile ilişkilerde kritik dönemeç
    Genel

    Türk demokrasisi şaşırtıcı derecede dirençli
    Ahmet BATTAL

    Erdoğan, inanç, din, milliyet ve siyaset
    Mehmet KARA

    Mülâkatı getir, sonra da “kaldıracağız” de…
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Cennetin kapıları açılmayacak belki ama...
    Genel

    Erdoğan halkın gerçeklerinden kopuk
    Havva KÜÇÜK KONUR

    “Dine zarar olmasın, ne olursa olsun?”
    Risale-i Nur'dan

    Oruç ve zekâtı terkle gelen musibet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.