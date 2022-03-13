Türkiye 10 yıldır inişte

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde Ankara Mamak’ta vatandaşların evini ziyaret etti.

Buna göre; bir genç Ali Babacan’a yatırımcının Türkiye’de ekonomi bu kadar çökmüşken nasıl tekrar güveneceğini sordu. Babacan, “Ekonominin topyekûn büyümesi gerekiyor. O da güvenle olur. Güveni sağladığınız zaman hem ekonomi büyüyor, yatırımlar oluyor, yeni iş sahaları açılıyor hem de paranıza güven varsa paranız böyle pul olmuyor. (...) Güvenir çünkü onlar daha önce Türkiye’nin iyi dönemlerini gördüler. Türkiye’nin potansiyeli çok büyük. İyi kadrolar tarafından düzgün yönetildiğinde çok hızlı büyüyor Türkiye. Onun için iktidar değişikliği olup iyi bir kadro iş başına geldiğinde yatırımlar hemen başlar, iş sahaları açılmaya başlar ve çabuk düzelir. Daha önce biz bunu 2001-2002 krizinde yaşadık. Türkiye krizlerden çok çabuk çıktı. Ama son on yıldır Türkiye sürekli inişte” dedi.

Ankara - Anka