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27 NİSAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Türkiye adalete ekmek su gibi muhtaç

26 Nisan 2023, Çarşamba 18:55
DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, “Vatandaşlarımız adalete ekmek gibi su gibi muhtaç durumdadır” dedi.

Recep Gören - ANKARA

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, “Anayasa Mahkemesinin 61. Kuruluş Yıl Dönümü” dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Yeneroğlu, “Anayasa Mahkemesi’nin görevini layıkıyla yerine getirebilmesi için sistematik hak ihlallerinin son bulması şarttır. Anayasa Mahkemesi’nin icra ettiği görev son derece hayatidir. AYM üyelerini tehdit edenlerden, Mahkeme’nin kapatılması için bağıranlardan değiliz, olmayacağız” dedi. 

İcra ettiği görev son derece hayati

Geçmişten günümüze birçok tartışmalı karara imza atan Anayasa Mahkemesinin her şeye rağmen gümümüzde yasama, yürütme ve yargı organlarının hukukun sınırları içinde kalmasını sağlayarak anayasanın üstünlüğünün ve temel hak ve özgürlüklerin en önemli güvencesi olduğunu ifade eden Yeneroğlu, “Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının 2010 yılında tanındı. 23 Eylül 2012 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında Yüksek Mahkeme, 1582 norm denetimi davasını; 375 bin 17 de bireysel başvuruyu karara bağladı. Bu istatistik, başlı başına Mahkeme’nin işlevini ve önemini ortaya koyuyor. Bireysel başvurulara yakından bakınca, 8 yılda 61 bin 264 başvuruda en az bir hakkın ihlal edildiğine karar verildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi, her şeye rağmen binlerce insanı adalete kavuşturmuştur. Mahkeme’nin icra ettiği görev son derece hayatidir” diye konuştu. 

Günde 300 kişi AYM’ye başvuruyor

Anayasa Mahkemesi’nin iş yükünün 47 ülkeden başvuru alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni aştığını ve sistematik hak ihlallerinin son bulması gerektiğini söyleyen Yeneroğlu şöyle devam etti: “2022 yılı sonu itibariyle 47 ülkeden AİHM’de sonuçlandırılmayı bekleyen başvuru sayısı yaklaşık 75 binken ülkemizde Anayasa Mahkemesi’nde bekleyen başvuru sayısı yaklaşık 100 bindir. Yani Türkiye’de günde ortalama 300’den fazla insan Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak adalet aramaktadır. Bir ülkede AYM’ye ne kadar çok sayıda bireysel başvuru yapılırsa, o ülkede insan hakları karnesi o kadar zayıftır. Ne yazık ki, Türkiye de o ülkeler arasındadır.”

Çözüm bekleyen yaralar var

“ Vatandaşlarımız adalete ekmek gibi su gibi muhtaç durumdadır” diyen Yeneroğlu, şunları söyledi: “Adil yargılanmanın, ifade özgürlüğünün, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlali, insanların kötü muameleye maruz kalması ve hakkını aramak isteyenlerin makul bir sürede yargılanma imkanından yoksun bırakılması ülkemizin çözüm bekleyen yaralarındandır.  Verdikleri kararlar nedeniyle AYM üyelerini tehdit edenlerden, hülle usulü atamalarla Mahkeme’ye üye atayanlardan değiliz, olmayacağız. Mahkeme’nin kapatılması ya da yetkilerinin tırpanlaması için bağıranlardan değiliz, olmayacağız.”  

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