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7 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Türkiye bu modelle devam edemez

07 Ağustos 2023, Pazartesi 01:15
DP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Türkiye’nin bu ekonomik ve siyasal modelle hayatını sürdüremeyeceğini söyledi.

Mehmet Kara - ANKARA

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Türkiye’nin bu ekonomik ve siyasal modelle hayatını sürdüremeyeceğini belirterek, “Türkiye bu ‘partili başkanlık rejimi’ modeliyle hayatını sürdürmekte ısrar ettiği müddetçe ülkenin başındaki problemler üst üste binerek kangren olmuş bir dert yumağı haline gelecektir” dedi. Yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki hiç kimse kazandığı helal parayla barınabilme, yaşayabilme, geleceğinden ve hayatından emin olabilme ümidini, düşüncesini gönlünde yaşatamıyor” diyen Altıntaş,  “Kurlardaki artış ve Sayın Cumhurbaşkanına devredilen seyyanen vergilerin sürekli artırılmasına bağlı olarak akaryakıt fiyatları, vatandaşın borcu ve devletin borcu da gerçekten ülkemizin bir beka sorunu haline gelmiştir. Süratle buna bir çare ve bir çözüm bulunmak zorundadır. Fakat ortada hiç de çözümle alakalı bir emare göremiyoruz” diye konuştu. 

Vatandaşın temel derdi sofrasına ekmek koymak

Vatandaşın temel derdinin barınmak, sofrasına ekmek koymak, çoluğunu çocuğunu okula gönderebilmek, evinin kirasını ödeyebilmek, gaz parasını, su parasını, elektrik parasını ödeyebilmek olduğunu söyleyen Altıntaş, “Üniversite okuyacak evlatlarımızdan herhangi birisinin bulunduğumuz şehrin dışında başka bir yerde üniversiteye gitmesi durumu; üniversiteyi kazandığı için en büyük sevinci olması gerekirken o ailenin en büyük derdi olmaya dönüyor. Bu çocuk nerede barınacak, ne yiyip ne içecek, eğitimini nasıl sürdürecek?’ soruları Türk Milletinin en büyük dertlerinden birisi olmuştur” dedi.

Hiçbirinizin hakkı yok

Bütün bu sıkıntılara rağmen iktidarın en temel dertlerinden birisinin “Ben mahalli seçimleri nasıl kazanırım?” sorusu olduğunu söyleyen Altıntaş, “Elbette ki her siyasi partinin mahalli seçimleri kazanmak gibi bir hesabı ve kitabı olması çok normaldir ve doğrudur. Ancak seçimleri kazanmak için icraata ve uygulamaya sokacağınız akıl dışı uygulamalarla bu milletin hayatını bir yıl daha mahvetmeye hiçbirinizin hakkı yoktur” şeklinde konuştu.

Bu bir başarı değil

DP Sözcüsü Altıntaş şunları söyledi: “Türkiye’nin kötü yönetilmesine örnek olarak sadece bir rakam söylemek istiyorum. 2018 yılında uygulamaya koyduğumuz Partili Başkanlık Rejimi ile Türkiye idare edilmeye başlandığında Cumhuriyetin 95 yılında idik. 95 yılda gelmiş geçmiş bütün Türk hükümetleri iç ve dış borcumuzun toplam rakamı 876 milyar TL idi. Aradan geçen 5 yılda iktidar bu borcu yaklaşık 5-6 kattan fazla arttırmış. Sadece 2023 yılının Haziran ayında borçlandığı rakam 882 milyar TL!  Bu devletin 95 yılda biriktirdiği borç stoğunu sadece 1 ayda yapabilmek bir ekonomik başarı değildir. Eğer ki bu iktidar, bunun ekonomik başarı olmadığını kabul ediyorsa, bu ülkeyi yönetenler kendi kendilerine çok acilen şu soruları sormalı: ‘Nerede hata yapıyoruz da bu borçları arttırıyoruz, bu insanlara normal şartlarda bu ülkede dirlik ve düzenlik içerisinde yaşama hakkı vermiyoruz, ele güne el açmaktan, avuç açmaktan neden uzak tutamıyoruz?’ Eğer bu soruyu sormaz ve başımıza gelen her çeşit derdi dış güçlere ve bizi diz çöktürmeye uğraşanlara havale edersek problemlerimiz gerçekten ciddi manada artmaya devam edecektir.” 

Çiftçi de dertli

Çiftçinin bugün 6 kilogram buğday sattığı takdirde 1 litre mazot alabilir hale geldiğini de ifade eden Altıntaş, “Buğdayı 9 - 10 liraya satıyoruz diyenler çıkabilir. Türkiye’nin aritmetik ortalamasına ve buğday kalitesine bakıldığında ortalamanın çok üstünde bir kısmı çiftçinin buğdayını 6 liraya satmıştır, 1 litre mazot alabilmek için de 6 kilogram buğday satmakla karşı karşıya kalmıştır. İlerleyen zaman içerisinde bu belki 7 veya 7 buçuk - 8 kilograma çıkabilir. İşte o zaman çiftçi ‘ben ekemiyorum’ demek durumuyla karşı karşıya kalır” değerlendirmesinde bulundu. 

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