İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Kalkınma Kongresi’nin ikinci oturumunda konuştu.

AKP hükümetinin birçok konuda istikrarsız olduğunu belirterek, “Yalnız haklarını yemeyelim. Bu arkadaşların istikrarlı oldukları konular da var. Meselâ, liyakatsiz kadroları atamakta son derece istikrarlılar. Meselâ sergiledikleri berbat yönetim performansında acayip istikrarlılar. Meselâ, kurumlarımızı itibarsızlaştırmakta olağanüstü istikrarlılar. Meselâ, tüm bu iş bilmezliğin faturasını da milletimize kesmekte inanılmaz istikrarlılar. Eşi dostu, yandaşı ve o 5 müteahhidi ihya ederken, milletimizi yokluğa, yoksulluğa ve umutsuzluğa mahkûm etmekte fevkalâde istikrarlılar. Türkiye bu istikrarsızlığı daha fazla taşıyamaz. Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin tetiklediği ve tarihe ‘Erdoğan Krizi’ olarak geçecek olan bu devlet krizini, Türkiye daha fazla taşıyamaz” dedi.

İstanbul - Anka