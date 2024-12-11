DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, NOW TV’de Çalar Saat programına misafir olarak Türkiye’nin siyasî gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, ülkenin yeni nesiller ve yeni bir yönetim anlayışına geçmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan’ın uzun süredir iktidarda olmasının ülke yönetiminde sorunlara neden olduğunu belirten Babacan, adalet, ekonomi ve hukuk sisteminde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Babacan, Erdoğan’ın mevcut durumda ülkeyi yönetmeye devam etmesinin Türkiye’nin sorunlarını daha da derinleştireceğini belirterek, erken seçim çağrısında bulundu. “Erdoğan artık bir Putin kaldım diyor. Bu, Türkiye’de bir sorun olduğunu gösteriyor. Her şey yolunda olsa bu sözlere gerek kalmazdı” diyerek, siyasî bir değişimin gerekliliğini vurguladı. Haber Merkezi

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