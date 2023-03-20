Türkiye’de ise bir kuruş inmedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, geçtiğimiz yıl enerji faturalarında yaşanan artışın enflasyondaki artışı bile geride bıraktığına işaret ederek, “Soru önergemize cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; enerji maliyetlerinin düşmesi durumunda faturaların da düşeceğine işaret etti. Avrupa’da doğalgaz fiyatları son 7 ayda yüzde 90 oranında düşerken, Türkiye’de ise tek bir kuruş bile inmedi” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi

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