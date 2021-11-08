DP GENEL BAŞKANI UYSAL: ARTIK İKTİDARIN SÖZÜ BİTTİ. AKP-MHP OYLARI YÜZDE 35’İ GEÇMEZ.

İLKELER MANZUMESİ

“6 sİyasî parti iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir ilkeler manzumesini çalışıyoruz. Demokrasi dışı süreçlere karşı ortak tutumlarımız bizi bir araya getiriyor. Cumhuriyet ve demokrasi üzerinde CHP ile birlikte ortak bir gayretimiz var.”

HUKUK İÇİNDE HELALLEŞME

“Dİnî-mİllî referanslı kutuplaşma artık iktidar için kullanılabilir değil. Bu muhalefetin başarısı. Mağdur olmamış hiçbir siyasal, toplumsal kesim kalmadı. AKP kadrolarının hukuk içinde milletimizle helalleşmesi gerekir.”

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Türkiye değişiyor, iktidar da değişecek

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye’nin değiştiğini söyleyerek, iktidarın da değişeceğine dikkat çekti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, muhalefetin artık ezber bozduğunu, iktidar açısından artık manipülasyon alanının daraldığını belirterek, “Dinî ve millî referanslı kutuplaşma artık iktidar için kullanılabilir değil. Bu muhalefetin başarısı” dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Uysal, Türk demokrasisin en zor sınavı ile karşı karşıya olduğunu, şahsi beklentiler ile hareket edilecek zaman olmadığını söyledi. Uysal, “Türkiye 19-20 yıldır bir sistematik yıkım ile karşı karşıya. Bu önemli bir eşik! Her şeyden önemlisi ise bu eşiği geçmek. Muhalefetin tek aday çıkarma imkânı ve potansiyeli vardır. Bir anlayış birlikteliği ortaya çıktı. Mağdur olmamış hiçbir siyasal, toplumsal kesim kalmadı. Aday muhakkak ki çok önemli. Bir siyasal karakterler rekabeti olacak. Birincil derecede icracı ve süreci yönetecek bir profil aday olacaktır. Cumhur ittifakı ve yedeğine aldığı yapılar çomak sokma gayreti ile her gün aday tartışıyor” diye konuştu.

Milletin sıkıntıları yol göstericimiz

İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem için çalışan altı siyasi parti ile bir “ilkeler manzumesi” çalışıldığını ifade eden Uysal, “Milletimizin kanaati odur ki bu iktidardan daha kötüsü yok! Gençlerimiz, kadınlarımız yarınlara umutla bakamaz hale geldi. Siyasî partiler, hele hele bizim gibi 70 yılı aşan geçmişe sahip partilerde ilkeler işler. Milletin sıkıntıları yol göstericimiz. Hasmane bir tutumla hareket etmiyoruz. Türkiye’nin muhatap olduğu demokrasi dışı süreçler ve buna karşı ortak tutumlarımız bizleri bir araya getiriyor. Cumhuriyet ve demokrasi üzerinde CHP ile birlikte ortak bir gayretimiz var” dedi. Erdoğan ve partisinin öncelikleri ile hareket edildiğini dile getiren Uysal, “Ülkenin öncelikleri bir kenara bırakıldı. Dillerinden dökülenler kanun haline geldi!” ifadelerini kullandı.

Hesabını vermeliler

Bahçeli’nin siyasal bir sorumluluk almama gayretinde olduğunu da ifade eden Uysal, “Uyguladığı siyaset iktidarın kısa vadede işine yaradı, ama iktidarın ayarlarını bozdu. MHP, vebale ortak olmadık dese de vebale ortaktır” diye konuştu. Uysal şunları söyledi: “İktidara daha önce destek vermiş vermeye devam eden kimsenin endişesi olmasın. Demokrasi işlediği, adalet işlediği müddetçe, fırsat eşitliği oluştuğu müddetçe kimsenin endişe etmesi gerekmiyor. Bizim için eski ya da yeni Türkiye yok! Türkiye var. AKP kadrolarının hukuk içinde milletimizle bir helâlleşmesi gerekir. Biz ellerini kollarını sallayarak gitsin demiyoruz. Bugün Türkiye kara para aklama nedeniyle gri listeye alınmıştır. Bugün Türkiye bir kadro tarafından rehin alınmıştır. Türkiye’nin milyonlarca dolar kaybının hesabı sorulmalıdır. Burada bu haksız zenginleşenler kimlerse bunun hesabını vermeli. Yassı Ada’da yapılanlar bir yağmadır. Türkiye’nin tarihi yağmalandı, doğası yağmalandı” dedi.

Söyleyecek sözleri kalmadı

“Demokrasinin güzelliği burada; sözünüz bitti mi, sözü olanları iktidara taşıyan bir mekanizma!” diyen Uysal, şöyle devam etti: “İktidarın sözü bitti! Bugünün Türkiye iklimi ne 2018’in, ne 2019’un iklimi. Türkiye değişiyor. Toplumsal muhalefetin motivasyonunu, gücünü bir noktaya kanalize etmek başarıya götürecek.” İktidarın kendisi ile ilgili değerlendirme yapma, ölçme imkanı da kalmadığını söyleyen Uysal şunları söyledi: “İktidarın, AKP ve MHP’nin oy oranı toplamda %35’i geçemez! Bu kanaatteyim. İktidar artık süreç yönetemiyor. Kendileri ile Türkiye de savruluyor. Türkiye’yi adeta rehin aldılar. İktidarın kendi varlığını sürdürmek haricinde bir hedefi yok. Sayın Erdoğan’ın popülist bir anlayışla neler yapabileceğini biliyoruz. Geçici iyileştirmelerle sonuç alamıyorlar, alamayacaklar”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA