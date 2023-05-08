Türkiye için tarihi fırsat

MİLLET İTTİFAKI İKİNCİ BÜYÜK ORTAK MİTİNGİNİ İSTANBUL’DA YOĞUN VE COŞKULU BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRDİ.

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, meselelerinin sadece bir iktidar değişikliği olmadığını dile getirirken, “Bu büyük ülke, tarihi fırsatları kaçıramaz.” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, demokrasiyi bu ülkenin yegane değeri haline getirecekleri kutsal bir mücadelenin içerisinde olduklarını söyledi. Meselelerinin sadece bir iktidar değişikliği olmadığını dile getiren Uysal, “Bu büyük ülke, tarihi fırsatları kaçıramaz.” dedi. Uysal, kadroları, icra edecek programları olanların iktidara geleceğini belirterek, “Ruhen, fikren, bedenen tükenmiş olanlar gidecek. İşte buna demokrasi diyoruz. Milletimizi topyekun ayağa kaldıracağız.” diye konuştu. Uysal Millet İttifakı’nın İstanbul mitinginde; “Şimdi birileri çıkmış diyor ki ‘14 Mayıs bir darbe girişimidir.’ Bir İçişleri Bakanımız var çıkmış aynen böyle diyor. Darbeyse sizin vazifeniz darbeyi önlemek. Seçimleri iptal mi edeceksiniz? O yüzden bunların düşünceleri, zihin dünyaları ortaya döküldü. Türkiye’ye dair, demokrasiye dair, hukuka dair, bu milletin kalkınmasına dair hiçbir hayalleri yok” dedi.

Bir buçuk asırlık gelişim çizgisi

Uysal, özetle şunları söyledi: “Bu büyük ülke tarihi fırsatları kaçıramaz. Çağın bize emrettiği demokrasisine, hukukuna, eğitim sitemine, ekonomisine bu çağın icap ettirdiği derinliği katmak zorundayız. Ama bugün milyonlarca insanımız eğer sefalet içinde ise bunun sorumluluğu elbette yönetenlerdedir. 14 Mayıs 2023 milletin yeniden kaderine hakim olacağı bir gün olacak Allah’ın izniyle. Zaman hızla akıyor. İşte bu 14 Mayıs’ı çağın ritmini yakalayacağımız bir gün haline getirmek durumundayız. Bugüne bir günde gelmedik. Güzel bir söz var; ‘bir anın arkasında asırlar vardır’ diye. İşte bu noktaya yürüne yürüne, mücadele edile edile, emek verile verile, alın teri akıtıla akıtıla sizler getirdiniz. Ve işte bugün bu an bunu taçlandırma günüdür. Sadece 4-5 yıllık bir siyasi dönemi değil 20 yıllık bir iktidar dönemini değil bir buçuk asırdır sürdüre geldiğimiz gelişim çizgisi içerisinde bir devri kapatıyoruz.”

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Sözüm söz, bahar ve huzur gelecek

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçildiğinde Türkiye’yi akılla bilgiyle birikimle ahlakla ve erdemle yöneteceklerini belirterek, “Kul hakkı yemem ve kul hakkı yedirmem. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğim” dedi.

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın İstanbul mitinginde; “Az önce genel başkanlarımızı dinlediniz. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarımızı dinlediniz. Ortak akılla yola çıktık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bir kişiye teslim etmeyeceğiz, bir kişinin iki dudağı arasından çıkan sözü hiç kimse kabul etmeyecek” dedi. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “Devletin dini adalettir. Adaleti her yerde, ortamda savunmak zorundayız. Sadi şöyle söyler; ‘Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez.’ Hepimiz adalete susadık, hepimiz adaleti istiyoruz. En büyük gücümüz sizsiniz ve kendinize güvenin. Kul hakkı yemem, kul hakkı yedirmem. Bakınız onlar hiç diyor mu biz kul hakkı yemeyeceğiz diye. Demiyorlar, söyleyemiyorlar. Ben onların neler yediğini biliyorum. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğim. Hiç kimse endişe etmesin. Beni istemeyen ikinci bir grup daha var. Uyuşturucu baronları… Söz veriyorum uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım. Bu ülkeyi aydınlığa çıkaracağız. Beraber, birlikte bunu sağlayacağız.”

İstanbul - anka

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Her mağdurun derdi bizim de derdimiz

Millet İttifakı İstanbul mitinginde konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temele Karamollaoğlu, gizli kapaklı bir şeyleri olmadığını kaydederken, “Onun için mağdur olan kim olursa olsun siyaseten bizimle aynı duygu ve düşünceleri paylaşmasa bile onun derdini biz kendi derdimiz bileceğiz, bundan emin olun. Herkesin dert babası olacağız.” dedi.

Karamollaoğlu, akılla, vicdanla hareket edeceklerini vurgulayarak, “Kanun hükmünde kararname mağdurları, atanamayan öğretmenler, bunun dışında farklı sebeplerle mahkemelere gidip haklarını almalarına rağmen devlet nezdinde haklarını alamayanların derdi de bizim derdimiz. Her mağdur insanın derdiyle dertlenmeyi kendimize ilke kabul ettik.” ifadelerini kullandı.

İstanbul - anka

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Birleşe birleşe kazanıyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “Birleşe birleşe kazanıyoruz. Orada da bir sorunumuz yok. Her Cumhuriyet Halk Partili aileden sadece tek bir oy istiyorum. Bir tanecik. Ama biz bütün İYİ Partililer çok çalışıp bütün oylarımızı Sayın Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı için oraya şak diye basacağız.” dedi.

İstanbul mitinginde sahneye torunuyla çıkan Akşener, alanda hem İYİ Parti’nin hem CHP’nin seçmenleri olduğunu aktaran belirterek, “14 Mayıs, elbette burası gösteriyor ki Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13. Cumhurbaşkanı olarak seçildiği ve alkışlar içinde Çankaya Köşkü’ne beraberce götürdüğümüz bir akşam olacak. Sizin helal oylarınızla Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Ben de ‘Başbakan Meral’ diyorsunuz ya, oylarınızla başbakan olmak istiyorum. Türkiye… Ben siyasetçi bir ailenin kızıyım. 30 yıldır kendim siyaset yapıyorum. Toplamında 50 yıllık bir hafızam var. Hayatımda bu kadar rezil bir seçime ilk defa gidiyoruz. Hakaretlerin, küfürlerin, iftiraların havada uçuştuğu, tehditlerin havada uçuştuğu bir seçim… Milletine ilk defa ‘işgalci’ diyen bir dil… Türk milletine işgalci, darbeci diyen bir dil… Gerçekten cezai ehliyetleri kalmadı. En tepesinden bugün bakanlık makamında oturanlara hepsi aynı” ifadelerini kullandı. İstanbul - anka

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Ne kadar adalet ve demokrasi, o kadar ekonomi

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, “Ne kadar adalet, ne kadar hak ve özgürlük, ne kadar demokrasi, o kadar ekonomi. Bunun için hak, hukuk ve adalet diyoruz” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Millet İttifakı’nın İstanbul mitinginde izlenen ekonomi politikalarını eleştirerek, “Ne kadar adalet, ne kadar hak ve özgürlük, ne kadar demokrasi, o kadar ekonomi. Bunun için hak, hukuk ve adalet diyoruz. Hakkı düştüğü yerden kaldıracak, hukukun üstünlüğünü sağlayacağız. Ve adaletle yöneteceğiz. O sağlam zeminin üzerine sağlam bir ekonomi inşa edeceğiz. Çürük zemine sağlam ekonomiyi inşa edemezsiniz” dedi. Babacan da izlenen ekonomi politikalarını eleştirerek, 200 liralık banknotun tedavüle girdiği 2009 yılında 134 dolar ettiğini, bugün ise 10 dolar bile etmediğini söyledi. İktidara gelmeleri halinde Türkiye’yi hızla düzlüğe kavuşturacaklarını söyleyen Babacan, “2002’de ülke çok kötü bir durumdayken başarmıştık. Şimdi çok çok daha iyisini yapacağız. İlk bir ayda kurumları ayağa kaldıracak, altı ayda mevcut kriz iklimini sona erdireceğiz. En geç iki yılda da enflasyonu tek haneye indireceğiz. Bunu hep beraber başaracağız. Millet olarak bunu başaracağız.” diye konuştu.

86 MİLYON BİRDEN BÜYÜKTÜR

Babacan, özetle şunları söyledi: “İktidara geldiğimiz gün hemen durum ve hasar tespit çalışması yapacağız. Halının altına süpürülen her şeyi ortaya çıkaracağız. Enflasyon ile mücadele önceliğimiz olacak. Çünkü çağımızın bu en büyük hırsızlık yöntemine dur demek zorundayız. Merkez Bankası’nın bağımsız ve itibarlı bir kurum olmasını sağlayacağız. Tüm kadroları bilgili, deneyimli, dürüst isimlerle donatacağız. Reel sektörle ve bankacılık sektörü arasındaki sorunları hepsini tek tek çözmeye başlayacağız. Hızla toparlanacağız. Endişeye mahal yok, bu ülke şu anda içinde bulunduğu duruma bu kötü yönetim sebebi ile düştü. Dürüst ve ehli insanlar yönetmeye başlayınca derhal ayağa kalkacak bu ülke. Başaracağız, hep beraber başaracağız. Biz buradayız… Yüz binler burada… 86 milyon birden büyüktür. Türkiye birden büyüktür. İnanın böyle.” İstanbul - anka

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Kutuplaşma gidecek, kucaklaşma gelecek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı İstanbul Mitinginde, “14 Mayıs gecesi, 15 Mayıs sabahı; yeni bir baharda yasaklar gidecek, özgürlükler gelecek. Kutuplaşma gidecek, kucaklaşma gelecek. Yargıya talimat veren hukuk anlayışı gidecek; hak, hukuk, adalet gelecek. Mülakat gidecek, liyakat gelecek. Her gün, her akşam bir videoları yayınlanan; işte dün akşam da Antalya Havalimanı’nda ne döndüğü yayınlanan; o yolsuzluk sistemi gidecek, siyasi ahlak gelecek” dedi.

Darbeci zihniyetin hortlaması

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘mermi’ konuşmasına cevap veren Davutoğlu, “Bahçeli’nin bize dönük mermi tehdidi, 1961 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rahmetli Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’e silah gösteren darbeci zihniyetin hortlamasıdır. Bilin ki sizin tehditlerinizin hükmü yok! Tehdit, zamanın akışından korkan zayıf şahsiyetlerin kendini aldatmasıdır. Zaman, tehdit edeni değil inandığı yolda tehdide boyun eğmeyeni taçlandırır” ifadelerini kullandı. İstanbul - anka

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Herkes için adalet istiyoruz

İBB Başkanı İmamoğlu, Millet İttifakı İstanbul mitinginde, “Hiçbir suçu yokken, Gezi davası dahil haksız yere, hukuksuz yere hapiste tutulan herkese adalet istiyoruz. Adalet kişiye göre olmaz. Adalet iktidara yakınlığına göre olmaz. Adalet millete göre olur, millete adalet olur. Devlet insanı, vatandaşına iyi davranır, düzgün davranır. Devlet güçlü olur. Devletimiz güçlü olacak. Ama devletimiz, insanına gücünü değil, şefkatini, vicdanını, adaletini, erdemini gösterecek. Her şey çok güzel olacak.” dedi.

İmamoğlu, özetle şunları da söyledi: “İstanbul, tarihi mitingler yaşamış bir şehirdir. Kurtuluş Savaşı döneminin Sultanahmet mitinglerinden bugüne, bu milletin en güçlü, en gür sesi İstanbul’dan yükselir. İstanbul mitingleri, Türkiye’nin tarihini şekillendirir. Bugün de tarihi bir buluşma yaşıyoruz. Bu muhteşem tablo gösteriyor ki…Türkiye değişiyor dostlar, Türkiye değişiyor. Kazanıyoruz, kazanıyoruz, kazanıyoruz… Birliğimizi kazanıyoruz, kardeşliğimizi kazanıyoruz, geleceğimizi kazanıyoruz, barışı-sevgiyi kazanıyoruz. Bugün, Türkiye tarihinin unutulmaz 6 Mayıslarından birini yaşıyoruz.” İstanbul - anka

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Kin ve nefret tohumları kalksın

Millet İttifakı İstanbul mitinginde konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş da tatlı dilli, azarlamayan, herkesi kucaklayan bir cumhurbaşkanına ihtiyaç olduğunu kaydederek, “Diliyorum ki 14 Mayıs’ta bu güzel ülkemizde kin, nefret tohumları ortadan kalksın. Artık mutluluk, refah ve bahar gelsin memleketimize diyorum.” dedi.

Yavaş, mitingde özetle şunları da söyledi: “Bu kalabalıklar bir şey söylüyor, 14 Mayıs’ta değişimin müjdesini veriyor. Seçime gidiyoruz fakat nasıl bir seçim anlamadık. 21 yıllık iktidar yaptıklarını anlatıp yeni vaatler ileri sürmesi gerekirken tankları tüfekleri, gemileri gösteriyor. Seçim mi yapıyoruz, savaşa mı hazırlanıyoruz belli değil. Bu eserlerin hepsi bizim eserlerimiz gurur kaynağımız ama 14’ünden sonra insanlarımız şununla karşı karşıya kalacak; kiracı-ev sahibi, kredi kartları, pahalılık, enflasyon, uyuşturucu, mülteci. Bu sorunlarla karşı karşıya kalacak ama bunların konuşulmasını istemiyor. Seçim zamanı mevsimlik birazcık milliyetçilik sosu birazcık muhafazakarlık sosu. İnsanlar bununla tartışsın başka bir şey konuşulmasın istiyorlar.” İstanbul - anka