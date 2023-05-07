Türkiye için tarihi fırsat

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, meselelerinin sadece bir iktidar değişikliği olmadığını dile getirirken, “Bu büyük ülke, tarihi fırsatları kaçıramaz.” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, demokrasiyi bu ülkenin yegane değeri haline getirecekleri kutsal bir mücadelenin içerisinde olduklarını söyledi.

Meselelerinin sadece bir iktidar değişikliği olmadığını dile getiren Uysal, “Bu büyük ülke, tarihi fırsatları kaçıramaz.” dedi.

Uysal, kadroları, icra edecek programları olanların iktidara geleceğini belirterek, “Ruhen, fikren, bedenen tükenmiş olanlar gidecek. İşte buna demokrasi diyoruz. Milletimizi topyekun ayağa kaldıracağız.” diye konuştu. Uysal Millet İttifakı’nın İstanbul mitinginde; “Şimdi birileri çıkmış diyor ki ‘14 Mayıs bir darbe girişimidir.’ Bir İçişleri Bakanımız var çıkmış aynen böyle diyor. Darbeyse sizin vazifeniz darbeyi önlemek. Seçimleri iptal mi edeceksiniz? O yüzden bunların düşünceleri, zihin dünyaları ortaya döküldü. Türkiye’ye dair, demokrasiye dair, hukuka dair, bu milletin kalkınmasına dair hiçbir hayalleri yok” dedi.

Bir buçuk asırlık gelişim çizgisi

Uysal, özetle şunları söyledi: “Bu büyük ülke tarihi fırsatları kaçıramaz. Çağın bize emrettiği demokrasisine, hukukuna, eğitim sitemine, ekonomisine bu çağın icap ettirdiği derinliği katmak zorundayız. Ama bugün milyonlarca insanımız eğer sefalet içinde ise bunun sorumluluğu elbette yönetenlerdedir. 14 Mayıs 2023 milletin yeniden kaderine hakim olacağı bir gün olacak Allah’ın izniyle. Zaman hızla akıyor. İşte bu 14 Mayıs’ı çağın ritmini yakalayacağımız bir gün haline getirmek durumundayız. Bugüne bir günde gelmedik. Güzel bir söz var; ‘bir anın arkasında asırlar vardır’ diye. İşte bu noktaya yürüne yürüne, mücadele edile edile, emek verile verile, alın teri akıtıla akıtıla sizler getirdiniz. Ve işte bugün bu an bunu taçlandırma günüdür. Sadece 4-5 yıllık bir siyasi dönemi değil 20 yıllık bir iktidar dönemini değil bir buçuk asırdır sürdüre geldiğimiz gelişim çizgisi içerisinde bir devri kapatıyoruz.”