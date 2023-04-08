Türkiye, koyu bir karanlıktan geçiyor

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Türkiye’nin anayasanın ve hukukun ayak bağı olarak görüldüğü koyu bir karanlıktan geçtiğini söyledi.

Recep Gören - ANKARA

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Avukatlar Günü vesilesiyle açıklama yaptı. Türkiye’nin ne yazık ki, anayasanın ve hukukun ayak bağı olarak görüldüğü koyu bir karanlıktan geçtiğini belirten Yeneroğlu, “Ülkemiz; hukuk devletinin en asgari şartlarının, kuvvetler ayrılığının ve yargı bağımsızlığının dahi yok sayıldığı tam bir hukuksuzluk içerisinde yönetilmeye çalışılmaktadır. Böyle bir dönemde, esasen yürütmeyi denetlemekle görevli yargı da bu hukuk tanımaz uygulamaların bir parçası haline gelmiş durumdadır” dedi. Yeneroğlu, “Yargı bağımsızlığına güvenin kalmadığı, sistemin adalet ihtiyacına cevap veremediği bu dönemde, savunma makamını temsil eden, doğası gereği bağımsız ve özerk olan avukatların yargı süreçlerindeki önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Ancak, son yıllarda avukat mesleği ciddi bir şekilde aşındırılmış ve yargı sisteminde yapılan düzenlemelerle sistematik olarak itibarsızlaştırılmıştır.”

Yoksulluk sınırının altında yaşıyorlar

Yeneroğlu, açıklamasında avukatların yaşadığı ekonomik sorunlara değindi. Avukatların ekonomik açıdan desteklenmesine ilişkin tedbirlerin öngörüldüğü 7. Yargı Paketi’ni avukatların sorunlarının giderilmesi bakımından yetersiz bulduğunu ifade eden Yeneroğlu; “İktidarın avukatların sorunlarına yaklaşımı gerçeklikten uzak. Avukatlar, yargının kurucu unsurlarından biri olarak bir kamu hizmeti icra etmelerine rağmen ekonomik sorunlar sarmalına hapsedilerek günümüz ekonomik krizinde de kendi hallerine bırakılmışlardır. Çok sayıda avukat, yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkûm edilmiştir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin avukatların zorunlu giderlerini ve sürdürülebilir çalışma maliyetlerini karşılayamadığı, avukatlık mesleğine yaraşır ve meslek onuruna uygun bir hayat standardı sağlayamadığı ortadadır” değerlendirmesinde bulundu.