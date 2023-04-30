Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkeye baharı, kardeşliği, birlikteliği ve huzuru getireceğini söyledi.
Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, vatandaşına hizmet eden bir devlet anlayışına doğru yürüyeceklerini dile getirerek, “Beraber geleceğiz, birlikte geleceğiz. Bu ülkeye baharı getireceğim, bu ülkeye kardeşliği getireceğim, bu ülkeye birlikteliği getireceğim, bu ülkeye huzuru getireceğim. Hiç kimsenin kimliğinden, inancından dolayı sorgulanmadığı güzel bir Türkiye’yi inşa edeceğim. Göreceksiniz, beraber kucaklaşacağız, Türkiye kucaklaşacak” dedi.
AA