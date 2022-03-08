Türkiye mutlaka kucaklaşacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye’de yaşamak istediklerini belirterek, “Bunun sözünü veriyorum, mutlaka Türkiye kucaklaşacaktır, mutlaka Türkiye helâlleşecektir, büyüyecektir, mutlaka Türkiye’ye demokrasi gelecektir” diye konuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, “Hayat pahalılığını en çok yaşayan kadınlardır. Evlâdını yatağa aç yatıran annenin dramını kimse anlayamaz. Ve Türkiye’nin bu acı tablodan süratle kurtulması lâzım. Bunun için de sandığın gelmesi gerekiyor. Direniyorlar ama gün olacak sandık gelecek ve biz Türkiye’nin kaderini kadın-erkek hep birlikte değiştireceğiz” şeklinde konuştu. Ankara - Recep Gören

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