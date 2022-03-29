CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Barışmaya, helalleşmeye ihtiyacımız var. Ayrılmaya değil birlikte olmaya ihtiyacımız var. Birlikte olduğumuz zaman saygınlığımız artarak bütün hedefim bunun üzerine inşa edilmiş üzere. Bu hedef sadece benim değil aynı zamanda Millet İttifakı’nın da hedefi. 6 lider ikinci kez bir araya geldik. Aslıdan toplumun bütün kesimleri orada temsil ediliyor. Devletin karar alma mekanizmalarının bir kişiye teslim edilmesinin getirdiği felaketi, olumsuzluğu hepimiz görüyoruz. Sadece ben değil, diğer liderler de görüyor. Türkiye’nin bu bataklıktan çıkması lazım” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi