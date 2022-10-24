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24 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Türkiye’nin gerçeklerini biliyoruz

24 Ekim 2022, Pazartesi 01:00
CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU, 6’LI MASA'DAKİ ALTI LİDERİN DE TÜRKİYE'NİN GERÇEKLERİNİ BİLDİĞİNİ BELİRTEREK, "SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ" DEDİ.

6'LI MASA SAPASAĞLAM AYAKTA

KILIÇDAROĞLU, Altılı Masa'daki liderlerin demokrasi, adalet, ifade ve inanç hürriyeti, güçlendirilmiş parlamento sistemine dönüş konusunda anlaştığını ve bunu protokol haline getirdiğini hatırlatarak, “6’lı Masa'nın ayakları sağlam, kimse merak etmesin” dedi.

MİLLETVEKİLİ MİLLETİN VEKİLİ OLACAK

6 liderin de güçlendirilmiş parlamenter sistemin gelmesinden yana olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, “Güçlendirilmiş parlamenter sistem olsun ki milletvekili gerçekten milletin vekili olsun. Bütün bunları düzelteceğimiz temel ilkeler belirlendi” diye konuştu.

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Türkiye’nin gerçeklerini biliyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Altılı Masa’nın ayaklarının sağlam olduğunu tekrar vurgulayan Kılıçdaroğlu, 6 liderin de güçlendirilmiş parlamenter sistemin gelmesinden yana olduğunu dile getirirken, “Biz, Türkiye’nin gerçeklerinin farkındayız. Her birimiz ayrı partiyiz. 6 parti demokrasi konusunda anlaştık. Kamplaşma var bu kamplaşmanın kaldırılmasın konusunda anlaştık. Medyanın özgürlüğü konusunda durduk. Güçlendirilmiş parlamenter sistem gelsin, eskiye dönelim değil. Eski sistemin de bir sürü eksiği vardı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem olsun, milletvekili gerçek anlamda milletin vekili olsun. Şimdi milletvekili milletin vekili değil ki... Hiç milletin yüzüne bile bakmadan milletvekili seçilebiliyor. Olmaz bunlar. Bütün bunları düzelteceğimiz temel ilkler, kurallar belirlendi. Şu anda iki konu üzerinde çalışıyoruz bütün partiler olarak. Bir iktidar olduğumuzda neleri yapacağız” şeklinde konuştu. 

DENETİMİN OLMADIĞI YERLERDE HIRSIZLIK OLUR

Sağlıklı bir yönetimde temel unsurlardan birisinin denetim olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Demokrasilerde denetimsiz hiçbir alan yoktur. Denetimin her alanda sağlıklı ve tutarlı bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşmesi lazım. Denetimsiz bıraktığınız andan itibaren ki ilk yaptıkları iş mesela Hesap Uzmanları Kurulu’nu, Maliye Teftiş Kurulu’nu kapatmak oldu. Devlet Planlama Teşkilatı’nı kapatmak oldu. Bu üç kurum devletin akademisi gibiydi. Bu üç kurumda da her görüşten insan vardı. Ve bu 3 kurum iktidarlar değiştiğinde de müsteşarlıklara, bu önemli yerlere bu üç kurumdan yetişenler bir şekliyle gelirdi. Bunlar gerçekten devlete hizmet etmeyi bilirlerdi… İşin özü şu, denetimin olmadığı yerlerde savurganlık olur. Açıkça söylemek gerekirse hırsızlık olur” ifadelerini kullandı.

KANUN TEKLİFİNİ DESTEKLE,NE REFERANDUMU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasaya için referandum çağrısına; “Kanun teklifini destekle, ne referandumu... Var mı sende o cesaret?” karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

Malatya’da, yeni anayasa ile ilgili “Gel bu işi referanduma götürelim” demişti.

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI

Kılıçdaroğlu, başörtüsü yasağına dair de, “Başörtüsü yasağını biz kaldırdık’ diyorlar ama hikaye. Yasağı kaldıran bu kardeşinizdir, üniversitelerde. Yusuf Ziya Özcan o dönem YÖK Başkanıydı. Ben de yeni genel başkan olmuştum. Üniversitelere kız öğrenci alınmıyor. Yusuf Ziya Özcan’a dedim ki ‘Niye bu kız öğrencileri almıyorsunuz?’. ‘Siz karşısınız’ dedi. ‘Hayır biz karşı değiliz’ dedim. ‘O zaman ben yarın sabah alıyorum’ dedi. Alın, niye almıyorsunuz. Alındı. Bunu Sayın Abdullah Gül de gayet yakından bilir. Bu telefon görüşmesini. Bunu hiç propaganda aracı olarak hiç kullanmadım” dedi.

Sivas - Ankara- anka

 

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