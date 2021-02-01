Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündeme dair görüş ve önerilerini paylaştı.

Davutoğlu iktidarı eleştirerek, “Onlar ne kadar unutturmaya çalışırlarsa çalışsınlar, Türkiye’nin gündemi gelir adaletsizliğidir, Türkiye’nin gündemi yoksulluk ve açlıktır, Türkiye’nin gündemi bitmek bilmeyen zamlardır, hayat pahalılığıdır. Daha önce üniversitede, iskelede, meydanda tanzim satışla fiyatları düşüreceğini zanneden bu cahiliye lobisi yeniden zuhur etti. Şimdi de PTT’de sıvı yağ, bakliyat satarak fiyatları düşüreceklermiş. Yetmiyormuş gibi bir de ihbar hattı kurmuşlar. Kıymetli Kardeşlerim, buradan sizlere sesleniyorum, lütfen ihbar ediniz. Alın elinize elektrik faturasını, son iki yılda gelen yüzde yüzün üzerindeki zammı ihbar edin. Alın elinize doğalgaz faturasını, son iki yılda gelen yüzde yüzün üzerindeki zammı ihbar edin. Köprülerden geçen esnaf ve tüccar kardeşim, Akdeniz’den ve Ege’den İstanbul’a varmak için ödediğiniz binlerce liralık köprü geçiş ücretlerini ihbar edin” dedi.

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