Türkiye’nin itibarı hiç böyle sarsılmamıştı

Türkiye’deki ayrışmanın hiç kimseye bir faydası olmadığını ifade eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçmenlere seslenerek, “Huzur içinde yaşamak istiyorsanız, kimsenin yaşam tarzını siyasete malzeme etmek istemiyorsanız çok açık ve net söylüyorum oyunuzu bize vereceksiniz.

Bu ülkede barışın, huzurun adresi biziz” dedi. “Bütün dünya gülüyor” Kılıçdaroğlu, Katar’daki Dünya Kupası açılış törenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüşmesini de yorumladı. “Dış politikada yanlış yaparsanız size bir gün bunun gereğini yaparlar ve siz onların önünde diz çökmek zorunda kalırsınız” diyen Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, Mısır Devlet Başkanı için ‘Uluslararası platformlarda sadece Sisi’yi cumhurbaşkanı olarak kabul etmediğimi söyledim. Benim için Mısır’ın cumhurbaşkanı Mursi’dir. Birleşmiş Milletlerde onunla aynı masaya oturmadım, oturursam kendimi inkar ederim’ diyor. Ne oldu? Erdoğan’ın benim zoruma giden tarafı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil etmesidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarını yerle bir etmesidir. Bunun adını tükürdüğünü yalamak. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın” ifadelerini kullandı. Ankara

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