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Türkiye’nin krizi siyasi

17 Aralık 2021, Cuma 22:39
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, “Türkiye’nin krizi sadece bir ekonomik kriz değildir. Türkiye uzun süredir bir siyasi kriz yaşamaktadır” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, “Millet olarak her geçen gün daha fazla fakirleşiyor, hep beraber yoksullaşıyoruz. İş bulamayan gençler bizim evladımız. Ay sonunu getiremeyen memur bizim akrabamız. Evladına harçlık veremeyen işçi bizim komşumuz. Tenceresi kaynamayan işçi bizim arkadaşımız. Bu büyük krizin ideolojisi, inancı, yaşam biçimi yok. Tüm ikazlara kulak tıkayıp ülkeyi uçurumun kenarına getiren hukuk tanımaz bir yönetim, ondan nemalanan mutlu bir azınlık ve uçurumun kenarındaki bir ülkede yaşama tedirginliğine mahkûm milyonlar” dedi. İktidarın kredisinin tükendiğini söyleyen Yeneroğlu, “Artık yolun sonuna geldiler. Güç sarhoşluğunun sonucu adeta alkol komasına girmiş vaziyetteler. Hükûmetin kendi durumunu düzeltmesi mümkün değildir. Ekonomik gelişmenin olduğu dönemde elde edilen kazancı tüm halkla adil bir şekilde bölüşmeyen hükûmet, kendi kötü yönetimi nedeniyle vatandaş fakirliğe mahkûm olunca ‘beraber batarız’ demeye başladı. Zenginlik bunların başarısı, fakirlik Allah’ın takdiri… Böyle bir mantık olamaz” diye konuştu.

Tam bir kaos yaşanıyor

Başta hukuk ve adalet politikaları olmak üzere pek çok başlıkta dünyanın en geri ülkeleri arasında olmamızın tabiî bir sonucu olarak sosyal denge ve ekonominin bozulduğunu, toplumsal refah ve huzur sarsıldığını dile getiren Yeneroğlu, “Türkiye’nin krizi sadece bir ekonomik kriz değildir. Türkiye uzun süredir bir siyasî kriz yaşamaktadır. Üstü örtülmeye çalışılan, korku ve baskıyla patlak vermesi önlenmeye çalışılan bir yönetim krizi yaşıyoruz. Devlet yönetiminin vazgeçilmez şartları olan adalet, ehliyet ve liyakat, şeffaflık, hesap verebilirlik, istişare ve kurumsal akıl, veriye ve bilgiye dayalı karar alma gibi ilke ve prensipler terk edilmiştir. En basit kararları dahi tek bir kişi almakta ve iddia edilenin aksine devlet yönetiminde tam bir kaos yaşanmaktadır” şeklinde konuştu. Yeneroğlu açıklamasında şunları söyledi: “Ülke bir tek kişinin belirlediği temelsiz ekonomi politikalarıyla yönetilirken elbette ekmek kuyruklarında bekleriz. Elbette iş bulamayız, ay sonunu getiremeyiz, yoksullaşırız. Adaletin olmadığı yerde refah olmaz.  Bir kişinin keyfi öyle istiyor diye suçsuz insanların cezaevine mahkûm edilebildiği bir ülkede huzur olmaz.”

AHMET TERZİ - ANKARA

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