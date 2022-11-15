DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV’de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah’ın konuğu oldu.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Babacan, “Altılı Masa’nın altı lideri olarak cumhurbaşkanında aranacak nitelikleri yazılı olarak açıklamıştık ama en önemlisi demokrasiye inanmış, sözde değil özde demokrat, dürüst bir insan olacak, sözünü tutacak. Seçimlerden sonra parlamenter sisteme geçene kadar ülke nasıl yönetilecek? Adayımızla onları da konuşmak istiyoruz. Bizim adayımızın seçime doğru giderken altı partinin ve adayın beraberce karar verdiği ve topluma taahhüt ettiği politikalar üzerinden seçime gitmesi gerekiyor. Seçimdeki bir yol kazası Türkiye’yi daha içine kapatır. Bu Türkiye’nin son fırsatı. Brezilya’da 1.5 farklı seçim sonucundan sonra herkes nefesini tuttu bir izledi. Bir mızıkçılık yapar mı diye herkes odaklandı. Bizimde böyle bir endişemiz var. 2019 Mart’ta bunu yaşadık. Erdoğan, ‘10 bin oy farkla ben İstanbul’u vermem’ dedi. İstanbul halkı da ‘Al farkı’ dedi. Böyle risklere girmemek lazım” dedi.

Haber Merkezi