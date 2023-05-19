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20 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Türkiye’nin yeni yüzyılını kimse karartamayacak

19 Mayıs 2023, Cuma 17:00
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, milletin 28 Mayıs’ta ya statükoya, ‘devam’ diyeceğini ya da ‘değişim’ diyeceğini ifade ederken, “Türkiye’nin yeni yüzyılını kimse karartamayacak. İkinci yüzyıla biz özgürlükler ülkesi adalet eşitlikler ülkesi siyasi ahlak ülkesi olarak girmeye kararlıyız.”dedi.

MEHMET KARA - ANKARA

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi için gece gündüz çalışacaklarını belirterek, “28 Mayıs’ta ya statükoya, ‘devam’ diyeceğini ya da ‘değişim’ diyeceğini ifade ederken, “Türkiye’nin yeni yüzyılını kimse karartamayacak. İkinci yüzyıla biz özgürlükler ülkesi adalet eşitlikler ülkesi siyasi ahlak ülkesi olarak girmeye kararlıyız.” dedi. Millet İttifakı’nın ortak çabasının parçasıyız. Kimseye tepeden bakmadık, bizi küçük göstermeye çalışanlara da sessiz kalmayız. Görecekler. Meclis’te çok kuvvetli bir siyasi ekiple, adalet, şeffaflık, liyakat konusunda öyle bir ses çıkaracaklar ki o Meclis’i göreceksiniz” diye konuştu.

“Bir 5 yıl daha iktidara yakın olanların herkesi tehdit ettiği, yalan söylediği, iftira attığı ama özgürlüklerin kısıtlandığı dezenformasyon yasasıyla medya ve özgürlüklerin kısıtlandığı bir düzenin devam etmesini mi istiyorsunuz’ diye soran Ahmet Davutoğlu şunları söyledi: “Yoksa özgürlükleri esas alan insan hak ve özgürlüklerine dayalı bir değişim mi? Gençlerin geleceğini karartan ve torpil mekanizmasını işleten mülakat sistemi mi devam edecek statüko olarak, yoksa liyakate mı geçilecek. Bir grup oligarkın gittikçe zenginleştiği halkın fakirleştiği bir ekonomik düzen mi devam edecek yoksa gelir adaletin dayalı vergilerin hakça dağıtıldığı bir yeni düzen mi kurulacak… 28 Mayıs’ta bu soruları sorarak statükoya ‘evet’ deme içerisinde olanlara gideceksiniz ve anlatacağız. Türkiye’nin yeni yüzyılını kimse karartamayacak. İkinci yüzyıla biz özgürlükler ülkesi adalet eşitlikler ülkesi siyasi ahlak ülkesi olarak girmeye kararlıyız.”

İktidar, algı operasyonu yapıyor

İktidar algı operasyonlarıyla “zafer kazandık” iddiası içerisine girmiş olabileceğini dile getiren Davutoğlu, “Bir kez daha söylüyorum. Biz bitti demedikçe bitmeyecek. Altı genel başkan olarak önemli kararlar aldık. İktidar kampanya süresince insanlara daha iyi bir gelecek vadetmedi. İnsanlara şu şu konularda korkman lazım dedi. Biz gidersek şunlar şunlar olur diye korkuttu” şeklinde konuştu.

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