Türkiye’nin yönetim üslûbu sorunu var

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Türkiye’nin mevcut ekonomik durumuyla ilgili, “Türkiye’ye bir şekilde kaynak lazım. Çünkü içerideki kaynaklar önemli ölçüde tüketildi maalesef. Halen israfı önleyip kaynak yaratılabilir” dedi.

Babacan, ekonomideki yönetim tarzını eleştirerek şöyle konuştu: “Rasyonalite bir kere kaybolduğunda, bir kere bilim ve akıl çerçevesinin dışına çıkıldığında artık orası bilinmeyen bir alandır. Bugün birisi, yarın başkası olur. Kişilerin önemi yok. Zaten tek bir karar alma merci var. Problemi bazen sistemde, bazen kişilerde arıyoruz, ama Türkiye’nin yönetim üslubu sorunu var. Ehliyet ve liyakat aramayan bir yönetim tarzı var. Gerçek değil görüntüde sadakat aranıyor ve böyle kişilerden dar bir kadro oluşturuluyor. Hakikate değil kişilere sadakat gösterenler aranıyor. Aslolan hakikate sadâkattir. Bu kadar büyük ülkenin bu şekilde yönetilmesi çok zor.”

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