DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da 6 partinin toplantısı ile ilgili konuştu.

Babacan “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş sürecini tereyağından kıl çeker gibi tamamlayacağız. Bu geçişin ardından rövanşizmmiş, şuymuş buymuş hiçbiri olmayacak. Türkiye artık üstte çıkanın alttakini ezdiği nöbetleşe zorbalık günlerine dönmeyecek. Altı partinin sistem değişikliği üzerinde çalışması demek; tüm Türkiye’nin yuvarlak masa etrafında oturması anlamına gelir. Biz yepyeni bir başlangıç yapıyoruz. Bu yeni dönemde Türkiye tam demokrasiyle taçlanacak” ifadelerini kullandı. Ankara - Recep Gören

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