Türkiye, üç büyük krizin içerisinde

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin yaşadığı krizlerin, bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden kaynaklı olduğunu belirtti.

Davutoğlu, Türkiye’nin bugün üç büyük krizin içerisinde olduğunu söyleyerek, “Bu krizlerin birincisi işçinin, köylünün, memurun, işverenin, kadınların, gençlerin, emeklilerin ve milyonlarca işsiz kardeşlerimizin iliklerine kadar hissettikleri ekonomik krizdir. Bu krizlerin ikincisi bütün siyasal hayatımızı, devletin karar alma kabiliyetini, kurumların işlemesini, yargının çalışmasını, yasamanın işini yapmasını felç etmiş olan siyasal krizdir. Bu iki krizin, yani ekonomik ve siyasî krizin yanında baş etmemiz gereken bir üçüncü krizimiz daha var. Bugün Türkiye’nin en büyük krizi yönetme kabiliyetini, karar alma iradesini kaybetmiş ve paralel bir evrende yaşayan bu iktidardır” ifadelerini kullandı.

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