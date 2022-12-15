Türkiye’ye büyük haksızlık

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası kararına ilişkin olarak, “Bugünkü mahkeme kararı sadece Ekrem İmamoğlu’na değil Türkiye’ye karşı yapılan büyük bir haksızlıktır” görüşünü paylaştı.

AKP’nin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da mahkumiyet kararının Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcı olduğu mesajını paylaştı. Arınç, “Bu yanlıştan dönülmediği sürece kararın siyasî sonuçları AK Parti’nin karşısına güçlü bir aday profili inşa edecek yolun taşlarını döşemekten başka bir işe yaramayacaktır. Dirayetli ve feraset sahibi siyasilerin bu durumu göz önünde bulunduracağına ve bu yanlışa izin vermeyeceğine inanıyorum” dedi. Haber Merkezi

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