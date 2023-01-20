Türkiye’ye yağmur gibi uyuşturucu geliyor

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin tüm sınırları yol geçen hanına dönüyor ve Türkiye’ye her yerden yağmur gibi uyuşturucu geliyor. Uyuşturucu paraları Türkiye’ye gelsin diye özel kanun çıkardılar; ‘vergi vermeyeceksin yeter ki parayı getir, savcı soruşturma, hakim kovuşturma yapmayacak yeter ki parayı getir’ dediler. Baronlar şimdi parayı burada aklıyor’’ dedi.

İktidar partisinin uyuşturucu baronlarıyla etkin bir mücadele sürdürmediğine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Uyuşturucuyu gençlerimiz için büyük bela. Türkiye’de her gelir grubuna göre uyuşturucu satılıyor. Nasıl oluyor böyle bir felaket karşısında iktidar sessizliğini koruyor. Nasıl oluyor da Türkiye’nin tüm sınırları yol geçen hanına dönüyor. Güney Amerika’dan, Afganistan’dan yağmur gibi uyuşturucu geliyor. Nasıl oluyor da Ortadoğu’nun en büyük uyuşturucu kaçakçısı hapisteyken serbest kalıyor. Siz hiç uyuşturucu baronu tutuklandığını gördünüz mü?” Dünyanın birçok yerindeki uyuşturucu maddelerden elde edilen paraların Türkiye’ye gelmesi için hükümetin özel kanun çıkardığını belirten Kılıçdaroğlu, “ Şimdi bakın, Türkiye’de mafyalar hesaplaşıyor birbirini öldürüyor. Kim seyrediyor, iktidar seyrediyor.” Gaziantep - Anka

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