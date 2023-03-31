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31 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Türkiye’yi demokratlar yönetmeli

31 Mart 2023, Cuma 22:44
Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, “Millet İttifakı’nın paydaşlarına tavsiye edebileceğimiz en iyi husus bu ülkeyi yönetirken iyi insanlarla, liyakatli kadrolarla ve demokrat dünya görüşüne sahip insanlarla bu ülkeyi yönetmelerini arz etmektir” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Avukat İdris Şahin, “Bizim özellikle Millet İttifakı’nın paydaşlarına tavsiye edebileceğimiz en iyi husus da bu ülkeyi yönetirken iyi insanlarla, ehliyetli, liyakatli kadrolarla ve demokrat dünya görüşüne sahip insanlarla bu ülkeyi yönetmelerini arz etmektir” şeklinde konuştu. İdris Şahin, Hür Asya TV’de Cemil Said Demirdöğmez’in “Seçim Özel” programına misafir oldu.  

Zamanında çok farkında olmadığımız ama çok önemli bir değer olan parlamenter sistemin 4 buçuk yıllık Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile test edildikten sonraki kıyası artık mümkün olmadığını belirtirken, “Gerçekten çok farklı durumlara ülkemiz geldi. Tek başına ülkeyi yöneteceğim sevdasıyla sayın Erdoğan ülkeyi pek çok alanda uçurumun kenarına getirdi. Şimdi uçurumun kenarından bunu çekip almak yine milletin iradesiyle olacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki seçim tamamen bir sistem seçimidir. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi isteyenlerle mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini arzu edenler arasında yapılabilecek bir seçim” diye konuştu.

Demokratlık çok farklı bir kültürdür

Şahin, demokratlık ile ilgili olarak da “O yüzden bizim şu aşamadan sonraki söyleyeceğimiz hadise, 85 miyona kendi demokrasinize sahip çıkın vurgusunu yapmaktır. Milletimize, önünüze getireceğimiz güçlendirilmiş parlamenter sistemle meclisi merkeze alan millet iradesini merkeze alan ve kuvvetler ayrılığına tam manasıyla ortaya koyacak bir anlayışı hakim kılmaktır. Ve bizim özellikle Millet İttifakı’nın paydaşlarına tavsiye edebileceğimiz en iyi husus da bu ülkeyi yönetirken iyi insanlarla, ehliyetli, liyakatli kadrolarla ve demokrat dünya görüşüne sahip insanlarla bu ülkeyi yönetmelerini arz etmektir. Çünkü demokratlık çok farklı bir kültürdür. Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi karşınızdakine de yapmayacağınız bir anlayıştır” sözlerini sarfetti.

İstanbul - Musa Aydın

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