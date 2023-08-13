Türkiye’yi düşünen, işbirliği yapar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili süren ‘ittifak’ tartışmalarına ilişkin “Türkiye’yi düşünen muhalefet partileri bir araya gelir” dedi.

Kılıçdaroğlu, bu konuda parti isimleri üzerinden değil genel bir değerlendirme yapmayı tercih edeceğini belirterek şöyle konuştu: “Demirel’in deyimiyle siyasette 24 saat uzun bir süredir. Benim değerlendirmeme göre Türkiye’nin geleceğini, çıkarlarını, huzurunu önceleyen muhalefet partileri bir araya gelirler. Burada önemli olan ölçü Türkiye’nin geleceği ve çıkarlarıdır. Bu ölçüyü esas alan muhalefet partileri işbirliğine yönelirler. Önemli olan Türkiye’dir. Türkiye’nin geleceğidir. Türkiye’nin huzurudur.”

‘Kumarhane kapitalizmi’

Halk TV’den Fikret Bila’nın sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, iktidarın izlediği ekonomi politikasını ‘kumarhane kapitalizmi’ olarak niteledi ve bu saptamasını şöyle açıkladı: “İktidarın izlediği ekonomi politikası ‘kumarhane kapitalizmi’dir. Bunun anlamı her defasında kasanın kazanmasıdır. Bu kasa iktidar ve bir avuç zengindir. Kasanın başında da Erdoğan var. 85 milyondan alıp bir avuç zengine vermektir. İktidarın yaptığı budur. İzlediği bu politikanın yarattığı açığı 85 milyon cebinden karşılıyor. Koruduğu ise beşli çete gibi bir avuç zengindir. Hazineden dolar garantili ihale alanlardır. Kur Korumalı Mevduat uygulamasıdır. Bu iktidarın ekonomisinde halk yoktur. Tek gözettiği iktidar mensupları ve iktidarın zengin ettiği bir avuç insandır. İktidar ekonomiyi kumarhane zihniyetiyle yönetiyor. Sonuçta hep kendisi ve çevresi kazanıyor, halk kaybediyor. Halkın görmesi gereken gerçek budur.”

Haber Merkezi