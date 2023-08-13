"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Türkiye’yi düşünen, işbirliği yapar

13 Ağustos 2023, Pazar 17:00
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili süren ‘ittifak’ tartışmalarına ilişkin “Türkiye’yi düşünen muhalefet partileri bir araya gelir” dedi.

Kılıçdaroğlu, bu konuda parti isimleri üzerinden değil genel bir değerlendirme yapmayı tercih edeceğini belirterek şöyle konuştu: “Demirel’in deyimiyle siyasette 24 saat uzun bir süredir. Benim değerlendirmeme göre Türkiye’nin geleceğini, çıkarlarını, huzurunu önceleyen muhalefet partileri bir araya gelirler. Burada önemli olan ölçü Türkiye’nin geleceği ve çıkarlarıdır. Bu ölçüyü esas alan muhalefet partileri işbirliğine yönelirler. Önemli olan Türkiye’dir. Türkiye’nin geleceğidir. Türkiye’nin huzurudur.”

‘Kumarhane kapitalizmi’

Halk TV’den Fikret Bila’nın sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, iktidarın izlediği ekonomi politikasını ‘kumarhane kapitalizmi’ olarak niteledi ve bu saptamasını şöyle açıkladı: “İktidarın izlediği ekonomi politikası ‘kumarhane kapitalizmi’dir. Bunun anlamı her defasında kasanın kazanmasıdır. Bu kasa iktidar ve bir avuç zengindir. Kasanın başında da Erdoğan var. 85 milyondan alıp bir avuç zengine vermektir. İktidarın yaptığı budur. İzlediği bu politikanın yarattığı açığı 85 milyon cebinden karşılıyor. Koruduğu ise beşli çete gibi bir avuç zengindir. Hazineden dolar garantili ihale alanlardır. Kur Korumalı Mevduat uygulamasıdır. Bu iktidarın ekonomisinde halk yoktur. Tek gözettiği iktidar mensupları ve iktidarın zengin ettiği bir avuç insandır. İktidar ekonomiyi kumarhane zihniyetiyle yönetiyor. Sonuçta hep kendisi ve çevresi kazanıyor, halk kaybediyor. Halkın görmesi gereken gerçek budur.”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 74
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hani mülâkat kalkacaktı?

    Maliyetler çok yüksek

    Emekli yarı aç, yarı tok

    Seyyanen zam da açığı kapatamadı
    📷

    Meteor yağmuru tefekkürü

    Fidanlık sosyal medyada

    Çanakkale'deki yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü

    İsrailliler yine sokaklarda

    Mersin - Erdemli'de de orman yangını çıktı

    Zeytinliklere mermer ocağı tehdidi

    Türkiye’yi düşünen, işbirliği yapar

    "Hawaii'nin yaşadığı en büyük felaket''

    '20 Ağustos'a kadar gölgede kalın'

    Meteoroloji'den Marmara ve Kuzey Ege'ye fırtına uyarısı

    Malatya'da parklarda sabahladılar

    İstanbul'a fırtına uyarısı

    Ege Denizi - Girit Adası'nda 4,8 büyüklüğünde deprem

    Neresi yalan?

    Barajlar alarm veriyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hani mülâkat kalkacaktı?
    Ali FERŞADOĞLU

    Ne zamana kadar aldanıp, aldatacaksınız?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Açık-gizli Lozan görüşmeleri - 6
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Said ZEKİ

    “Adalete yazığım geliyor!”
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Ahirzamanda genç olmak!
    Yeni Asya'dan Size

    Gündemimiz hizmetlere odaklanmak
    Cevher İLHAN

    “Huzurlu’lar…”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.