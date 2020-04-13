Türkiye’yi zorlu bir süreç bekliyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgını süreciyle ilgili Uysal, “Ekonomik olarak çok ciddî maliyet var. Türkiye’nin açıkladığı paketin büyüklüğüne baktığınızda 2 trilyon ABD açıklamış, 980 milyar dolar Japonya açıklamış. 750 milyar Euro civarında İtalya, Almanya açıklamış. Türkiye’nin bu manada özellikle İstanbul ve 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı gibi 14 günlük, 21 günlük bir periyotta fors majör dediğimiz hadiseyi yürütüp ekonomiyi finanse edebilecek bir gücü yok. Çarklar durmasın istiyor. Zor bir süreç. Normale dönüyor dediğimizde bireylerin, şirketlerin, topyekûn ülkenin maliyetlerinin ne olacağını göreceğiz, ama önümüzdeki dönemde Türkiye’yi bekleyen çok zorlu bir süreç var” şeklinde konuştu. İktidarın muhalefetle ortak bir paydada süreci yönetmesi gerektiğini söyleyen Uysal, “Toplumun zihnini arka planına, bu süreci başından itibaren yönetmekte bir büyük zafiyet algısı ortaya çıkıyor. Artacak işsizlik riski, batan firmalar gibi Türkiye’yi bir büyük fatura bekliyor. Umuyoruz ki Türkiye; tüm bu süreçleri en az can kaybıyla, maddi olarak büyük kırılmaların ve buhranların içine düşmeden çözer” dedi.

Ankara – Fatih Karagöz