"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EYLÜL 2022 SALI - YIL: 53

Türkiye yine tarihi bir eşikte

27 Eylül 2022, Salı 01:15
DP LİDERİ UYSAL: BU BÜYÜK ÜLKEYİ BÜYÜKLÜĞÜNE DENK BİR AKIL, PROGRAM VE KADROYLA BULUŞTURABİLECEK MİYİZ?

Osmanlı, Cumhuriyet, Çok Partiye Geçiş

“Osmanlı Devleti, 1.5 asırlık geri kalmışlığına çare üretmek adına Tanzimat ile Birinci ve İkinci Meşrutiyette cevaplar aramış. Cumhuriyeti kurarken de aramışız. Çok partili hayata geçerken de aramışız.  İşte bu tarihî eşiklere benzer bugün de bir tarihî eşikteyiz.”

Hepimizin Önündeki Mesele İşte Bu

“Soğuk savaşın artçı sarsıntılarının sona erdiği, yeni yeni güç merkezlerinin ortaya çıktığı böyle bir tarihî eşikte yeniden bu büyük ülkeyi, büyüklüğüne denk bir siyasî akıl, program ve kadroyla buluşturabilecek miyiz, buluşturamayacak mıyız? Önümüzdeki mesele bu.”

***

Türkiye yine tarihi bir eşikte

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye’nin tarihi bir eşikte olduğunu belirterek, “Soğuk savaşın artçı sarsıntılarının sona erdiği, yeni yeni güç merkezlerinin ortaya çıktığı böyle bir tarihi eşikte yeniden bu büyük ülkeyi, büyüklüğüne denk bir siyasi akılla, siyasi programla ve siyasi kadroyla buluşturabilecek miyiz, buluşturamayacak mıyız? Milletimizin önünde, hepimizin önündeki mesele işte budur.” dedi.

Uysal, Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen partisinin Yıldırım İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, geniş tarihi pencereden bakıldığında Türkiye’nin bir büyük tarihi eşikte olduğunu söyledi. Osmanlı Devleti’nin, 1,5 asırlık geri kalmışlığına çare üretmek adına Tanzimat ile Birinci ve İkinci Meşrutiyet’te cevaplar aradığını ifade eden Uysal, “Cumhuriyet’i kurarken de geri kalmışlığımıza cevaplar aramışız. Çok partili hayata geçerken aramışız. İşte bu tarihi eşiklere benzer bugün de bir tarihi eşikteyiz. Soğuk savaşın artçı sarsıntılarının sona erdiği, yeni yeni güç merkezlerinin ortaya çıktığı böyle bir tarihi eşikte yeniden bu büyük ülkeyi, büyüklüğüne denk bir siyasi akılla, siyasi programla ve siyasi kadroyla buluşturabilecek miyiz, buluşturamayacak mıyız? Milletimizin önünde, hepimizin önündeki mesele işte budur.” diye konuştu.

Son 20 yılda vatandaş kaybetti

Ekonomiye de değinen Uysal, devletin, çiftçinin her ürettiğini teminat altına alması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Gıda enflasyonunun en büyük sebebi üreticinin, çiftçinin, hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın ürettiğinin çıktı maliyetine, ithalat yoluyla, başka yollarla müdahale etmektir. Peki çıktı fiyatına müdahale ediyorsunuz da girdi fiyatına niçin müdahale etmiyorsunuz? ‘Stokçunun peşinde koşuyoruz’ diyerek, ‘soğan tüccarının peşinde koşuyoruz’ diyerek onlarca, yüzlerce aktörün, faktörün, dinamiğin işlediği bir piyasada istikrarlı, güven veren, üretim istikrarını sağlayacak, fiyat istikrarını sağlayacak bir politikanın sahibi değilsiniz, ondan sonra kabahati Türk çiftçisinde, Türk insanında buluyorsunuz. Bunlar nafile çabalar. Bu ülkede maalesef insanımızı akıl almaz politikalarla bu noktaya getirdiler. ‘Son 20 yılda kim kaybetti’ diye sorsak sıralamayı herhalde şöyle yaparız. Türk çiftçisi kaybetti. Esnaf, küçük işletmeler kaybetti. Dar gelirli vatandaşlarımız kaybetti.”

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye yine tarihi bir eşikte

    ABD'de Ian Kasırgası alarmı

    Moldova: Rusya safında savaşacaklar Moldova vatandaşlığından çıkarılacak

    Mersin'de polisevine silahlı saldırı: 2 polis yaralandı - Bir şüpheli gözaltına alındı

    Açlık sınırı 7 bin 667 lira

    Dışişleri Bakanlığı: Radikal İsrailli grupların Mescidi Aksa baskınını kınıyoruz

    Pakistan'da ölü sayısı 1638'e yükseldi

    “Tay” filmini 3 günde 80 bin kişi izledi

    İtalya’da faşizm kazandı

    Vergi yükü çalışanları eziyor

    “Yunus’un izinde”

    Devlet dediğin askerine sahip çıkar

    Yusuf el-Karadavi, 96 yaşında vefat etti

    'TOKİ fiyatları üçe katlanacak'

    200 TL 123 dolardı, 11’e düştü

    Rusya - İjevsk'te okula silahlı saldırı: 7'si çocuk 13 kişi öldü

    Savaşta yok olan köy

    Doğal gaz ve elektrik faturasını düşürecek öneriler

    Milli Takım son iki maçta üzdü

    İtalya'da seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmeler

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    20 Temmuz aşılmadan 15 Temmuz aydınlanmaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KOVANCI

    Hürriyet
    Ahmet BATTAL

    Keyfiyetli adalet mi keyfîlik mi?
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    ‘Birinci İngiltere’, Kral III. Charles ve İslam’ın Evrenselliği
    Genel

    Mersin'de polisevine silahlı saldırı: 2 polis yaralandı - Bir şüpheli gözaltına alındı
    M. Latif SALİHOĞLU

    İslâmiyet zorla sevdirilemez
    Sebahattin YAŞAR

    Aile bireyleriyle ‘birliktelik’
    Ali FERŞADOĞLU

    Mü’min turistin seyahat rehberi
    Muhammet ÖRTLEK

    İran baharı mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.