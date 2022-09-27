DP LİDERİ UYSAL: BU BÜYÜK ÜLKEYİ BÜYÜKLÜĞÜNE DENK BİR AKIL, PROGRAM VE KADROYLA BULUŞTURABİLECEK MİYİZ?

Osmanlı, Cumhuriyet, Çok Partiye Geçiş

“Osmanlı Devleti, 1.5 asırlık geri kalmışlığına çare üretmek adına Tanzimat ile Birinci ve İkinci Meşrutiyette cevaplar aramış. Cumhuriyeti kurarken de aramışız. Çok partili hayata geçerken de aramışız. İşte bu tarihî eşiklere benzer bugün de bir tarihî eşikteyiz.”

Hepimizin Önündeki Mesele İşte Bu

“Soğuk savaşın artçı sarsıntılarının sona erdiği, yeni yeni güç merkezlerinin ortaya çıktığı böyle bir tarihî eşikte yeniden bu büyük ülkeyi, büyüklüğüne denk bir siyasî akıl, program ve kadroyla buluşturabilecek miyiz, buluşturamayacak mıyız? Önümüzdeki mesele bu.”

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Türkiye yine tarihi bir eşikte

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye’nin tarihi bir eşikte olduğunu belirterek, “Soğuk savaşın artçı sarsıntılarının sona erdiği, yeni yeni güç merkezlerinin ortaya çıktığı böyle bir tarihi eşikte yeniden bu büyük ülkeyi, büyüklüğüne denk bir siyasi akılla, siyasi programla ve siyasi kadroyla buluşturabilecek miyiz, buluşturamayacak mıyız? Milletimizin önünde, hepimizin önündeki mesele işte budur.” dedi.

Uysal, Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen partisinin Yıldırım İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, geniş tarihi pencereden bakıldığında Türkiye’nin bir büyük tarihi eşikte olduğunu söyledi. Osmanlı Devleti’nin, 1,5 asırlık geri kalmışlığına çare üretmek adına Tanzimat ile Birinci ve İkinci Meşrutiyet’te cevaplar aradığını ifade eden Uysal, “Cumhuriyet’i kurarken de geri kalmışlığımıza cevaplar aramışız. Çok partili hayata geçerken aramışız. İşte bu tarihi eşiklere benzer bugün de bir tarihi eşikteyiz. Soğuk savaşın artçı sarsıntılarının sona erdiği, yeni yeni güç merkezlerinin ortaya çıktığı böyle bir tarihi eşikte yeniden bu büyük ülkeyi, büyüklüğüne denk bir siyasi akılla, siyasi programla ve siyasi kadroyla buluşturabilecek miyiz, buluşturamayacak mıyız? Milletimizin önünde, hepimizin önündeki mesele işte budur.” diye konuştu.

Son 20 yılda vatandaş kaybetti

Ekonomiye de değinen Uysal, devletin, çiftçinin her ürettiğini teminat altına alması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Gıda enflasyonunun en büyük sebebi üreticinin, çiftçinin, hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın ürettiğinin çıktı maliyetine, ithalat yoluyla, başka yollarla müdahale etmektir. Peki çıktı fiyatına müdahale ediyorsunuz da girdi fiyatına niçin müdahale etmiyorsunuz? ‘Stokçunun peşinde koşuyoruz’ diyerek, ‘soğan tüccarının peşinde koşuyoruz’ diyerek onlarca, yüzlerce aktörün, faktörün, dinamiğin işlediği bir piyasada istikrarlı, güven veren, üretim istikrarını sağlayacak, fiyat istikrarını sağlayacak bir politikanın sahibi değilsiniz, ondan sonra kabahati Türk çiftçisinde, Türk insanında buluyorsunuz. Bunlar nafile çabalar. Bu ülkede maalesef insanımızı akıl almaz politikalarla bu noktaya getirdiler. ‘Son 20 yılda kim kaybetti’ diye sorsak sıralamayı herhalde şöyle yaparız. Türk çiftçisi kaybetti. Esnaf, küçük işletmeler kaybetti. Dar gelirli vatandaşlarımız kaybetti.”