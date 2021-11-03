Türkle Kürdü karşı karşıya getirmeyiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Siirt ziyaretinin ardından yaşanan ‘Kürdistan’ polemiği ile ilgili açıklamalarda bulunan Akşener, “Biz Siirtlinin Batmanlının derdini konuşmaya devam edeceğiz. Onlar istedikleri hamaseti yapsınlar biz bu memlekette Türk’le Kürt’ün karşı karşıya getirilmesine paydaş olmayacağız” ifadelerini kullandı. Akşener, AKP iktidarının, uzun zamandır, destansı başarısızlıklarının, sorumluluğunu üstlenmek yerine, üzerini kapatmak için uğraştığını belirterek, “Bunun için de en kolay yolu seçiyor. Hemen, suçlayacak birini bulup, nefret diline ve kutuplaşmaya sığınıyor. Gün geliyor, geçmişi suçluyor. Gün geliyor, bürokratlarını, muhalefeti suçluyor. Hatta gün geliyor, hızını alamayıp milletimizi bile suçluyor. Ancak başarısızlıklarıyla yüzleşmeyi ve gerçekleri görmeyi ısrarla reddediyor” dedi. FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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