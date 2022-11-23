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24 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Tutarlı hiçbir hareketleri yok

23 Kasım 2022, Çarşamba 20:00
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesine yönelik olarak, “Hiçbir tutarlılık yok ama biz bütün bu tutarsızlıkları bütün bu zikzaklarını yüzlerine vuracağız” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmesine yönelik açıklamasıyla ilgili “Krizlerin ortağı, ‘Dostum Sisi yetmez, Kardeşim Esad da olsun’ önerisinde bulunmuş. Aylar önce söylediğim gibi tutarlı hiçbir hareketleri yok. Kavgacı politikaların uğrattığı zararın cevabını vermeden neye göre barış sıralaması yapıyorsunuz” dedi.

‘DOSTUM SİSİ YETMEZ”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve AKP iktidarının dış politikasını şu sözlerle eleştirdi:

“Kafalarına göre bir öyle bir böyle konuşuyorlar. Bir gün NATO’ya bakıyorlar, bir gün Şangay Beşlisi diyorlar. Bir gün Birleşik Arap Emirlikleri’ni 15 Temmuz’un hain darbe teşebbüssünün finansörü olmakla suçluyorlar. Ertesi gün gidip Birleşik Arap Emirlikleri’yle sarmaş dolaş oluyorlar. Suudi Arabistan’a ‘Sana cinayet dosyasını teslim edeyim de delilleri mi yok edeceksin’ diyor; ertesine mahkemeye, ‘Dava dosyasının tamamını alın siz bakın bundan sonra’ diyor. Hiçbir tutarlılık yok. Mısır’a diyor ki; ‘Ben onların masasına oturmam’ diyor. Şimdi de masasına tekrar oturabilmek için kırk türlü işler yapmaya çalışıyor. İsrail’e 13 yıl boyunca ‘Terör devleti’ dedi, ‘Terör devleti.’ Sonra döndü dedi ki; ‘Filistin davasını savunmanın yolu İsrail’le iyi ilişkilerden geçiyor’ dedi. Cumhurbaşkanını devlet töreniyle burada karşıladı. Hiçbir tutarlılık yok ama biz bütün bu tutarsızlıkları bütün bu zikzaklarını yüzlerine vuracağız.”

Ankara - Anka 

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