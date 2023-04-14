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14 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

Tutulmayan sözlere millet niye itibar etsin?

14 Nisan 2023, Cuma 00:15
ERDOĞAN’IN AÇIKLADIĞI SEÇİM BEYANNAMESİNDEKİ VAADLER, 21 YILLIK İKTİDARINDAKİ UYGULAMALARINDA ÇOĞUNU YERİNE GETİRMEDİĞİ, HATTA BAZILARINDA TAMAMEN TERSİNİ YAPTIĞI SÖZLERDEN İBARET.

“AİHM’i tanımayız” diyen kimdi?

DEVA Partisi Başkan Yardımcısı: Mustafa Yeneroğlu: “İki sene önce açıkladıkları İnsan Hakları Eylem Planını gördük. Vaadlerin üçte ikisi bile yerine getirilmedi. İktidara gelirlerse AİHM ile işbirliğini geliştireceklerini vaad ediyorlar. Cumhurbaşkanının ‘AİHM’i tanımayız’ sözlerini unutmadık.”

Bundan sonra esas alınacak!

“Beyannamede bundan sonra suç ve cezanın şahsîliğinin esas alınacağı söyleniyor. Demek ki bu zamana kadar insanlara akrabalarının eylemleri gerekçesiyle haksızlık yapılmış. Bu mağduriyetleri yaşayan binlerce vatandaşımız bugün bu beyannameye niye itibar etsin?”

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DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Yeneroğlu, Erdoğan’ın açıkladığı AKP 2023 Seçim Beyannamesi’nde yer alan vaatlere milletin itibar etmeyeceğini söyledi.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı AKP 2023 Seçim Beyannamesi’nde yer alan vaatlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeneroğlu, AKP’de tuhaf bir mekanizmanın geliştiğini sorumluluklarının bazılarını seçim döneminde hatırladıklarını belirterek, “Sonra da bunları vaat diye bir araya getirip Seçim Beyannamesi yazıyorlar. Oysa sorun; AK Parti yönetimindeki arkadaşlarımızın adalet bilincinden çok uzaklaşmış olmasıdır. Bu durumda istedikleri kadar vaatte bulunsunlar, hiçbir işe yaramaz. Daha iki sene önce açıkladıkları İnsan Hakları Eylem Planı’nı gördük. Vaatlerin üçte ikisi bile yerine getirilmedi” diye konuştu.

Gölge etmesinler, başka ihsan istemeyiz

Yeneroğlu, şunları söyledi: 5 yılda bir seçime gidiyoruz. Diyelim ki aradan 4 yıl 10 ay geçiyor. Son 2 ay kala, ‘4 yıl 10 ayda yaptıklarımın tam tersini yapacağım’ diyerek oy istiyorlar. Bu zamana kadar niye yapmadınız? Saf olsaydık, hatanızdan ders çıkardığınıza inanırdık. Bu vaatler ciddiyetsizliktir. Sorunu ortaya çıkaranlar çözümün mimarı olamazlar. Gören de Türkiye’yi değil de bir başka ülkeyi yönettiklerini sanacak. Gölge etmesinler, başka ihsan istemeyiz” dedi. AKP Seçim beyannamesindeki ifade özgürlüğünde yeni dönem açacağı vaadinin evlere şenlik olduğunu söyleyen Yeneroğlu, “Yıkılan evinin önünde röportaj veren depremzedenin dahi hapse girmekten korktuğu bir dönemde bu vaatler insanlarla açık açık dalga geçmektir” ifadelerini kullandı.

‘AİHM’i tanımayız’ diyen siz değil miydiniz?

“AK Parti yönetimi, şayet iktidara gelirse AİHM ile iş birliklerini geliştireceklerini vaat ediyor” diyen Yeneroğlu, “İktidarda olduklarını unutmuş olmalılar. Ama biz o kadar unutkan değiliz. Her fırsatta hukuku ayaklar altına alan uygulamaları hatırlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’nın AİHM’e yönelik ‘Tanımayız’ sözlerini, ‘Hukuk arkadan gelsin’ diyen bakanları, Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayanları Bakan Yardımcısı yapanları, hakimleri AİHM kararlarına uymaması için baskı hatta tehdit edenleri unutmuyoruz. Mesela bundan sonra suç ve cezanın şahsiliğinin esas alınacağı söyleniyor. Demek ki bu zamana kadar insanlara akrabalarının eylemleri gerekçesiyle haksızlık yapılmış. Bu mağduriyetleri yaşayan binlerce vatandaşımız bugün bu beyannameye niye itibar etsin?” diye sordu. 

FATİH KARAGÖZ - ANKARA 

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