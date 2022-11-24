Üç seçmenden ikisi parlamenter sistem diyor

Altı siyasi parti lideri 9. kez bir araya gelecek. Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi Genel Koordinatörü Derya Kömürcü, Altılı Masa’nın yaşadığı dönüşümü, avantajlarını, dezavantajlarını ve seçimi kazanmak için yapması gerekenleri anlattı.

Gazete Duvar’a konuşan Kömürcü, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem her ne kadar birileri tarafından eleştiriliyor olsa da “Türkiye’de vatandaşların bu kadar gerçek sorunları varken ekonomik olarak gerçek çözüm önerileri dile getirmek gerekir” dense de bu ortaklık stratejik açıdan anlamlı. Altı benzemezi bir araya getirebilmek için en doğru ortak payda burası. Öte yandan seçmenlerin de böyle bir talebi var. Biz ölçümlerimizde net görüyoruz. 3 seçmenden 2’si parlamenter sisteme geri dönmek istiyor. Bunun içinde iktidara oy veren seçmenlerin bir kısmı da var. Bunu süreç içerisinde daha güçlü anlatmak ve vurgulamak gerekirdi” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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