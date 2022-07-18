Üçüncü sınıf bir demokrasiyi hak etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, demokrasi tarihimiz açısından, oldukça önemli bir dönemden geçtiğimizi belirterek, “Demokrasiyi savunan siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, gazeteciler, kim ya da hangi kuruluş olursa olsun, tarihin yüklediği sorumluluğun gereği olarak, demokrasi için mücadele etmek zorundalar. Çünkü 21. Yüzyıl’ın Türkiye’si otoriter bir yönetimi sindiremiyor. Otoriter, baskıcı bir yönetimin bir toplumu nasıl paralize ettiğini hep birlikte görüyoruz. Kuşkusuz bu mücadeleyi demokrasiyi savunanalar olarak hep birlikte verirken sesimiz, gözümüz ve kulağımız olan medyaya da büyük görev ve sorumluluklar düşüyor.” dedi.

CUMHURİYETİMİZİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRACAĞIZ Gazete Pencere’nin 1000. Sayısı için bir yazı kaleme alan Kılıçdaroğlu, bu ülkenin insanının üçüncü sınıf bir demokrasiyi hak etmediğini belirterek, “Demokratik, kurumsal il.e ekonomik ve sosyal inşayı, hayatın her alanında adaleti tesis ederek gerçekleştireceğiz. Örneğin ‘Bu son açmam olabilir’ diyen evladımızın hakkını da soracağız. Çünkü bizim amacımız; iktidar olmanın ötesinde, uçuruma sürüklenen güzel ülkemizi bu darboğazdan çekip çıkarmaktır. Kısaca söylemek gerekirse, biz Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Hep birlikte başaracağız” dedi. AHMET TERZİ - ANKARA

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