“Uçuyoruz”dan acı reçeteye

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Uçuyoruz, kaçıyoruz retoriğinden hangi ara acı reçeteye geldik, ben de merak ediyorum” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TBMM görüşmeleri devam eden 2021 bütçesi ile ilgili konuşma yaptı.

Bütçeyi iktidarın tükenmişliğinin göstergesi olarak gördüklerini ifade eden Uysal, “Uçuyoruz, kaçıyoruz retoriğinden hangi ara acı reçeteye geldik, ben de merak ediyorum. Reform, bakan değişimi gibi olaylarla beraber bugün geldiğimiz noktada maalesef, Türkiye Cumhuriyetinin birliğinin, beraberliğinin arkasına karnı tok sırtı pek, alnı ak, başı dik insanları koyabilmemiz gerekirdi. Oysa bugün on milyonun üzerinde işsiz insanın, yüzde 30’lara varan işsizliğin; 13,2 milyonluk emekli ve hak sahipleri içerisinde neredeyse 7,8 milyonun asgarî ücretin altında bir ücretle geçindiği bir Türkiye’yi yaşıyoruz. Emeklilerin içerisinde, yüzde 47’sinin çalışmak zorunda kaldığı bir Türkiye portresiyle karşı karşıyayız” diye konuştu.

Yedek akçeler bile tükendi

Pandemi ortamında milyonlarca insanın iş yerini kapatmasının tedbir olarak koyulduğunu dile getiren Uysal, “Yedek akçelerini bile tüketmiş bir ülke olarak bu süreç içerisinde onların temel girdilerini bile karşılamakta yetersiz kalıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı birtakım yardımlar var. Gönlümüz arzu eder ki milletimizin devletine ihtiyaç duyduğu böyle bir anda insanlarımızın yanında olabilelim” dedi. Türkiye’nin, dünyadaki gelişmeleri ıskaladığını ifade eden Uysal, “Devletlere yeni yeni roller tarif edilirken, demografimizin de önümüze koyduğu fırsat penceresinin yirmi yılını maalesef geride bıraktık. Bu rekabette Türkiye’nin de yerini alabilmesi; sadece üreten değil, refah transfer eden bir ülke hâline gelebilmek adına önümüzde çok kısa bir zamanın olduğunu biliyorum. O nedenle bu bütçe vesilesiyle kendimize doğru soruları sormalıydık ve doğru cevapları almalıydık. Doğru soruları soramadığımız için küçük sorunlarımız büyüyor, büyük sorunlarımız da kronikleşiyor” şeklinde konuştu.

HABER: FATİH KARAGÖZ - ANKARA