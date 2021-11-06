AKP’li Şamil Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Zamanında veya erken, ufukta sandık gözüktü” açıklamasını yaptı.

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, açıklamasının devamında, “Haliyle diğer dönemlere kıyasla daha fazla manipülasyona açık süreçteyiz. Bu sürecin yönetimi, en az haklılığınız kadar önemli. Yeni hikâye kadar direnci yüksek/liyakatli kadrolarla güçlü bir siyasî tahkimata ihtiyaç var.” ifadesini kullandı. Haber Merkezi

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