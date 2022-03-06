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6 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

Ülke 70’li yıllara döndü

06 Mart 2022, Pazar 17:00
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı ‘eski Türkiye, eski Türkiye’ diye diye bugün ülkemizi 1970’li yılların Türkiye’sindeki ekonomik tabloya geri döndürdü” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Küçükçekmece’de STK temsilcileri ile bir araya geldi. Ülkede her evde, her kesimde yangın olduğuna dikkat çeken Davutoğlu, çok zor dönemlerden geçildiğine vurgu yaptı. 6 siyasi parti liderinin ülkenin sorunlarına çözüm bulmak gayesiyle bir araya geldiğine dikkat çeken Davutoğlu, “Nasıl insan komşusunun zor zamanında yardımına koşarsa biz de daha önce birbirleriyle siyaseten mücadele etmiş isimler olarak ülkenin içine düştüğü sıkıntılı ve zor zamanlarını aşması için bir araya geldik. Açık bir şekilde ortaya çıktık. Bahçeli ve Erdoğan’ın kapalı kapılar ardında yaptıkları gibi pazarlık yapmıyoruz. Ülke ekonomisi şu anda savaş ekonomisinden daha kötü durumda” ifadelerini kulandı.

Sıkıntıların nedeni Erdoğan ve Bahçelidir

Çok zor günlerden geçtiğimize dikkat çeken Davutoğlu, “Ülkenin her hanesinde toplumun her kesiminde bir yangın var, esnaf perişan, işçi perişan, kadınlarımız ümitsiz bir yanda bir yanda tencere nasıl kaynayacak diye düşünüyor. Gençlerimiz işsiz. Halk bu haldeyken Cumhurbaşkanımız ve bizi yönetenler bizimle dalga geçer gibi porsiyonlarınızı küçültün tasarruf edin diyorlar. Kendileri hiçbir konuda tasarruf etmedikleri halde bize Türkiye’de birçok şeyin ucuz olduğunu söyleyebiliyorlar. Halk sıkıntılarını dile getirdikçe ‘Bakın dünyada da kriz var, savaş var’ diyorlar. Halbuki yaşadığımız ekonomik sıkıntıların nedeni Sayın Cumhurbaşkanı ve onun ortağı Bahçeli’dir. Cumhurbaşkanı ‘eski Türkiye, eski Türkiye’ diye diye bugün ülkemizi 1970’li yılların Türkiye’sindeki ekonomik tabloya geri döndürdü” dedi.

Dini değerleri kullanmayı bırakın

“Sayın Erdoğan başörtülü bacılarımızın başörtüsünü istismar etmeye kalkmayın, yolsuzluklarınızı örtmek için dini değerleri kullanmayı bırakın” diyen Davutoğlu, şu şekilde devam etti: “Kimse 28 Şubat’ın 15 Temmuz’un tekrarıyla karşımıza çıkamaz. 15 Temmuz’un arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var diyordun şimdi BAE ile kol kolasın, İsrail var diyordun İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye’ye gelsin diye gayret gösteriyorsun.Hani zillet ittifakı diyorlarlar ya esas zillet Trump’tan ‘Aptal olma’ mektubu alman, Putin’in kapısında dakikalarca bekletilmendir. İsrail Cumhurbaşkanını ağırlamak için yaptıklarındır.”

Haber Merkezi

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