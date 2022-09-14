Ülke fetret döneminde

Demokrat Parti Kütahya Simav İlçe Kongresinde katılmak için Simav’a gelen Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal, konvoyla karşılandı.

Simav Kültür merkezinde düzenlenen kongrede ülke gündemiyle ilgili konuşan, AKP ve Erdoğan’a sert eleştirilerde bulunan DP lideri Uysal, ülkenin fetret dönemi içerisinde bulunduğunu söyleyerek Türk demokrasisinin en zor sınavıyla karşı karşıya olunduğunu belirtirken, “Bu milletin hasbi duygularını suiistimal ederek, dini duygularını suiistimal ederek 20 yıldır iktidardasınız. Türk milleti kendilerine hiçbir mazeret bırakmayacak şekilde yetki istediler yetki verdi. O nedenle milletlerin, devletlerin buhran içinde olduğu Osmanlı’nın fetret dönemi olarak adını koyduğu böyle bir fetret dönemi içerisindeyiz. Tarih yazılırken bilesiniz ki bu yirmi yıllık dönem Türkiye Cumhuriyetinin fetret dönemi olarak kayda geçecektir.” dedi.

İSRAİL İLE İŞBİRLİĞİ PEŞİNDELER

Bu arkadaşların bu devleti sokakta buldukları için dün söylediklerini bugün unuttuklarını ifade eden Uysal, “Muhalefet partileri bu kadar mülteci bu ülkede kalıcı hale geliyor. Pek çok risk barındırıyor. Esadla, Suriye rejimiyle diplomatik ilişkileri geliştirin dediğinde vatan hainliğinden başlayarak demediklerini bırakanlar, Putin telkin verdi diye şimdi ilişki kurma peşindeler. Birleşik Arap Emirliklerine Fetö darbe teşebbüsünü finanse etti diyenler, sıkışınca elde kalmış son birkaç varlığımızı kör on paraya bozdurma peşinde acaba küçücük bir ülkeden üç beş milyar dolar anlaşabilir miyiz telaşı içindeler. İstanbul’da Suudi Arabistan konsolosluğunda gözümüzün önünde gazeteci katledildi, davayı kapatalım da katilleri mi ödüllendirelim diyen Sayın Erdoğan, çıkmış bu dava dosyasını talimatla kapattırıp şimdi oradan medet bekliyorlar. Mavi Marmara’dan başlayarak insanlarımızın katledilmesinde, Filistin’de uğranan mezalime rağmen bugün İsrail ile işbirliği peşindeler” şeklinde konuştu.

Kütahya - Yeni Asya